ТАСС





Министерство обороны РФ подтвердило информацию о смерти последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.









"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.