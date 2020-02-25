Согласно исследованию, если бы следующие президентские выборы состоялись в воскресенье, то за Додона проголосовали бы 34,9% участников опроса, за председателя Партии действия и солидарности (PAS) Майю Санду - 24,5%, председателя Демократической партии (ДПМ) Павла Филипа - 8%.





За лидера Партии коммунистов (ПКРМ) Владимира Воронина проголосовало бы 6,6% избирателей, председателя "Нашей партии" (НП) Ренато Усатого - 3,4%, лидера "Платформы DA" Андрея Нэстасе - 2,9%, представителя Unirea Дорина Киртоакэ - 2,6%, председателя Партии национального единства Октавиана Цику - 2,1%.





Другие возможные кандидаты набрали бы совокупно не более 2%, не пошли бы голосовать - 3,7%, не определились с ответом - 9,5%.





В то же время, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы по пропорциональной системе, то избирательный порог в 5% преодолели бы от трех до пяти партий, пишет interfax.by









Согласно результатам опроса, за пропрезидентскую Партию социалистов (ПСРМ) готовы проголосовать 34,4% респондентов, за PAS во главе с Санду - 22,8%, ДПМ - 7,6%, партию "Шор" - 4,9%, ПКРМ - 4,4%, НП - 2,2%. Избирательный порог для прохождения партий в парламент составляет 6%.





Если учитывать только определившихся избирателей, то ПСРМ набрала бы 42,1%, PAS - 27,9%, ДПМ - 9,3%, "Шор" - 6% и ПКРМ - 5,4%. Остальные набрали бы менее 5%, необходимых для попадания в парламент.





Опрос проведен 7-19 февраля Imas по заказу маркетингового агентства Public Media среди 1 109 респондентов из 93 населенных пунктов. Погрешность составляет +/- 3%.







