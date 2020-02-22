Светлана Калинкина: Лукашенко говорит, а Путин делает

Александр Лукашенко признался. Официальные лица долго отрицали, что Россия вынашивала планы по инкорпорации Беларуси, пишет nv-online.info Нас настойчиво убеждали, что белорусскому суверенитету ничего не угрожает и «не надо нагнетать». Но наконец ипризнался.





В конце декабря в интервью «Эхо Москвы» он сообщил, что «31-я дорожная карта белорусско-российской интеграции – это план строительства союза с наднациональными органами». Новость так себе, для понимающих. Но недавно Лукашенко высказался доступным языком:





«Они (Россия. – Прим.) понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду».









Сейчас складывается впечатление, что белорусский лидер долго не осознавал, к чему ведут все эти интеграционные завлекухи. И шел на манок, аки лось на охотников. По крайней мере теперь, когда Лукашенко открыто заявил, что на инкорпорацию не пойдет, в России его не поняли даже те, с кем он был на «ты» и вел долгие задушевные беседы.





Вот, например, Константин Затулин, депутат Госдумы, директор российского Института стран СНГ и еще недавно – большой сторонник белорусского лидера. Теперь он называет Александра Лукашенко «перерожденцем»…





«Если среди нас (россиян) есть люди, которые смотрят влюбленными глазами на Лукашенко, предложу им такой взгляд на Лукашенко. Александр Лукашенко по-настоящему влюблен в Беларусь, и это не дает ему возможности смотреть объективно ни на Беларусь, ни на себя, ни на возможности экономики. {…} Безусловно Александр Григорьевич перерожденец, если говорить о нем как о патриоте. Он успешно выстроил свою систему. Она, конечно, внутри Беларуси имеет свои трещины, она зиждется на российских дотациях. Он понимает, что без них будет гораздо сложнее, что никто ему за красивые глаза ничего не даст. Но он все равно пытается», – говорит теперь Затулин.





Если Лукашенко любит Беларусь, то он, по-затулински, плох! Вот такая постановка вопроса. Но Затулин, надо признать, высказался дипломатично. В целом российские СМИ сейчас переполнены резкими и даже оскорбительными комментариями в адрес главы белорусского государства. Только сам Владимир Владимирович Путин молчит. Правда, на его счет обманываться и вовсе не стоит. Как пояснил все тот же Константин Затулин:





«Лукашенко продолжает игру. Мы в эту игру включились. Никто на официальном уровне не отвечает на выпады Лукашенко. Но от этого Александр Григорьевич все больше входит в раж. Он все ждет, когда кто-то с ним поссорится, а никто с ним на официальном уровне не ссорится».





В общем, Лукашенко ругается, а Путина – хоть к ране прикладывай: соком поит, кашкой угощает, добр и мил… Лукашенко говорит, а Путин делает. Так задумано. Тут и стратегия, и тактика.





Последние события показали, что у Лукашенко в России остался только один союзник – Геннадий Зюганов. Только главный коммунист решился хоть как-то заступиться за белорусского лидера и обрушился с критикой на внешнюю политику Кремля.





«Я не мыслю наше будущее без сложения потенциала России, Украины, Беларуси и Казахстана. Когда нас будет 220 миллионов человек, нам будут открыты все мировые рынки, и будем мы конкурентоспособны. А когда у вас отношения с Беларусью натягиваются только потому, что вы торгуетесь, за сколько газ продать…», – возмущался Зюганов на недавней пресс-конференции. Вроде бы в нефтегазовом вопросе он на стороне Беларуси, но, сами понимаете, союзничек еще тот.





Что в итоге мы имеем?





Никакого пробелорусского лобби в России нет. Все те, кого Лукашенко годами кормил, поил, встречал, обхаживал, одаривал подарками, отвернулись от него, едва только вопрос о будущем белорусского государства встал ребром.





Российские медиа и комментаторы в соцсетях быстро нашли себе нового врага. Пока не Беларусь и не белорусов, но Александра Лукашенко лично. Он теперь у них «предатель», «перерожденец», «лжец» и «перебежчик».





Но главное – это новая реальность, в которой мы оказались. Как на Западе, так и на Востоке теперь перекрыта главная статья белорусского экспорта – экспорта сказок. Сказок про движение к демократии для одних, про стремление к интеграции – для других. По сути, выстраивание внутренней и внешней политики надо начинать сначала. Не наступить бы на те же грабли.



