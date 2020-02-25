Батькоснос: российские СМИ подыскивают замену Лукашенко

В декабре Александр Лукашенко сорвал интеграцию, приуроченную к 20-летию Союзного государства. Чем, похоже, подписал себе приговор, считает издание.





При этом признается, что "скамейка запасных в Минске – раз-два и обчёлся, даром, что ли, Батька тщательно год от года пропалывал грядки?"





Тем не менее двоих потенциальных сменщиков в Москве всё же приметили. Это первый вице-премьер Дмитрий Крутой и до недавнего времени председатель Совета респуб­лики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович, пишет "Версия".





Якобы, близкий друг Мясниковича, посол Беларуси в России Владимир Семашко "после декабрьского срыва интеграции имел доверительную беседу на Старой площади. Где у него, как бы между прочим, интересовались, кто бы мог в перспективе возглавить Беларусь. И Семашко, как гласит аппаратная легенда, ответствовал. Мол, нет другого такого, как Лукашенко, да продлит создатель его дни до бесконечности, но если всё-таки что-то пойдёт не так, то лучшего сменщика, чем Мясникович, не найти".









Интересно, что недавно о возможной судьбе Мсниковича рассуждал и известный белорусский экономист Ярослав Романчук. «Сегодня убедить Кремль принять позицию Лукашенко невозможно. И Мясникович понимает это, как, может, никто другой. Годы поджимают, в декабре его попросили с высокого поста, и он теперь вроде бы не у дел. Но надо знать Мясниковича – его политический вес и влияние всё ещё высоки. Я убеждён, что он сделает всё, чтобы создать лично для себя такой статус, который защитил бы его в будущем от гнева Лукашенко. Есть такой сценарий: Мясникович сблизится с Кремлём, чтобы сыграть свою лебединую, но одновременно главную политическую песню – президентскую. Тогда ему нужно будет вовремя совершить то, что он уже однажды сделал. В далёком 1994 году он ударил в спину своему начальнику, премьер-министру Вячеславу Кебичу, и перешёл к первому президенту. Сегодня расклад иной, но сценарий может выйти похожий, правда, с радикально иными последствиями для Беларуси».





Кандидат номер 2 по версии "Версии", первый вице-премьер Дмитрий Крутой.





"В ноябре прошлого года министр экономики Дмитрий Крутой неожиданно пошёл на повышение – стал первым вице-премьером правительства. На фото с официальных мероприятий он всегда рядом с премьером Румасом – просто тень, а не управленец. В политических играх ранее не замечен, своей чёткой позиции по ключевым вопроса вроде бы не имеет. И тут выясняется, что своим внезапным продвижением по службе Крутой, говорят, обязан московским партнёрам Лукашенко. Точнее, сырьевикам. Заинтересо нным в белорусских НПЗ. У этих самых сырьевиков до недавнего времени с Лукашенко всё было тип-топ, но затем что-то пошло не так, и они размечтались, что однажды к власти в Минске придёт более покладистый руководитель. А всё «налоговый манёвр» Дмитрия Медведева, будь он неладен. Лукашенко оценил потери Минска от него в 430 млн долларов. Хотя на прошлой неделе российская сторона предложила компенсировать 300 млн – просто так, безо всяких особых обязательств. При этом за Крутого снова замолвили словечко: мол, нам было бы предпочтительно, чтобы этот подающий надежды молодой специалист продолжал трудиться на своём месте, как прежде. Над Крутым, таким образом, чьи-то российские ладошки соорудили «домик». Точнее, «крышу». Такая «крыша», конечно, ни от чего не гарантирует, но и задача долгой протекции в данном случае не стоит. Нужно всего ничего: продержаться до президентских выборов, оставаясь в обойме", -- говорится в статье.





Экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич, якобы, тоже в деле.





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«Белорусским транзитом» в Кремле, как известно, ведает Дмитрий Козак. В минувший четверг замглавы президентской администрации провёл совещание, чтобы «понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам». В ходе этого совещания говорили, понятно, не только о нефти. Но две фамилии постоянно мелькали – Мясникович и Крутой. Нефтяное лобби поддерживает Крутого, а товарищам со Старой площади симпатичнее и понятнее Мясникович. Но поговаривают, что могут объявиться и другие соискатели. Окончательно в Москве определятся ближе к весне. Понятно одно: Лукашенко в качестве сменщика самого себя Россию вряд ли устроит. А Западу, которому интеграция Минска с Москвой вовсе не на руку, тоже будет непросто смириться с подобным «выбором». Так что против Батьки нынче ополчаются и Запад, и Восток.





В российском Минобороны, говорят, тоже приглядели сменщика Лукашенко (российским генералам, по-видимому, никак не даёт покоя скандал с отказом Минска разместить российскую военную авиабазу). Известно об этом сменщике только то, что его звание в белорусской армии (а если точнее, в генштабе ВС РБ, где он служит) – генерал-майор. А ещё говорят, что Михаил Бабич готов предложить две свои кандидатуры в качестве сменщиков Лукашенко, но их фамилии пока никому не известны. А примечательно в этой связи то, что в Москве нет никого, кого бы устроил Александр Лукашенко в роли следующего президента. Похоже, Батька всё-таки окончательно исчерпал терпение Кремля".





Впрочем, последний вывод весьма спорный. Александр Лукашенко, может, и не нравится хозяину Кремля, но в общем и целом его устраивает. Кремль оказался таким же терпеливым, как белорусы.



