Напомним, что г-жа Мирсалимова является заместителем председателя по молодежной политике Республиканской партии труда и справедливости (РПТС), а также заместителем председателя оргкомитета «Гражданское согласие». Именно как партийный деятель она и может пойти на выборы.





– В одном популярном телеграм-канале Ваше имя было упомянуто среди возможных претендентов на участие в президентских выборах. Вы действительно собираетесь участвовать в выборах?





– Этот вопрос решится на съезде Республиканской партии труда и справедливости. И все официальные заявления поступят после принятия решения на съезде. Как говорится, следите за информацией.





– То есть, Вы не отрицаете такой возможности?





– Не могу сказать больше, чем уже сказала.





– Но Вы готовы к такому шагу?





– Безусловно. Согласно ленинскому определению, партия создаётся для того, чтобы стать властью.





– «Есть такая партия?»





– Именно так. Кстати, когда Ленин произнёс эту фразу в июне 1917 года, его на смех чуть не подняли. А через считанные месяцы произошла Великая Октябрьская революция. Во время прошедших парламентских выборов представители РПТС неоднократно заявляли, что мы в любой момент готовы взять ответственность за судьбу белорусских граждан.





– Почему о вашей партии заговорили только после того, когда РПТС высказалась за признание Крыма российским. Был ещё Ваш предвыборный пикет в Витебске с российскими флагами, который вызвал резонанс. А до этих событий многие СМИ называли РПТС «карманной партией».





– Это же у кого такой карман? (смеётся) Лидер партии Василий Васильевич Заднепряный, как все помнят, заявил, что Республиканская партия труда и справедливости выступает за признание Крыма территорией Российской Федерации, потому что крымчане высказали своё свободное волеизъявление на референдуме. Про «российские флаги» уже отвечала: было три флага вместе – государственный белорусский, государственный российский и красный флаг РПТС. Таким образом мы пытались указать на необходимость усиления Союзного государства Беларуси и России.





Партия имеет своё мнение по большинству политических, экономических и социальных вопросов. Например, считаем, что необходимо кардинально пересмотреть или даже отменить «закон о тунеядцах». Стимулировать людей к труду можно и нужно иными средствами.





– Как Вы оцениваете прошедшие парламентские выборы? Не считаете, что это был очередной фарс?& ; >





– Тут уместно вспомнить выражение Марка Твена: «Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать». Так было всегда и везде. Но мы, РПТС, участвовали и будем участвовать в выборах. Потому как уважаем закон и выступаем против незаконных действий, как, например, это произошло на Украине. Ответственные политики обязаны не допустить системных потрясений государственного устройства. Также напомню, из этих соображений наша партия на выборах в 2015 году поддержала нынешнего президента Александра Григорьевича Лукашенко.





Кстати, на парламентских выборах 2019 года в Палату представителей Национального собрания РБ вошли шесть депутатов от РПТС.