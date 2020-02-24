У Зеленского обвалился рейтинг доверия
У Владимира Зеленского обвалился рейтинг доверия. Немало украинцев за последние месяцы разочаровалось деятельностью президента, парламента и правительства Украины.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и опубликованные в понедельник, передает "Еврорадио". Из них следует, что если в сентябре 2019-го украинскому президенту Зеленскому доверяли 79% опрошенных (а на президентских выборах он победил с 73%), а не доверяли 13,5%, то в феврале 2020-го — соответственно 51,5% и 41%. Цифра доверия еще высока, но пока не видно, какими мерами президент Украины попытается остановить тенденцию его снижения. Главная причина падения популярности известна — несоблюдение обещаний: война на Донбассе не прекращена, коррупционеры за решеткой не оказались и т.д.
Социологи свидетельствуют, что самое высокий доверие у украинцев к армии (69%). Доверие же к парламенту и правительству падает — с 57% до 28%. А пропрезидентская фракция "Слуга народа" в Верховной Раде уже имеет всего 34% позитивных оценок и 47% негативных.
20:19 24/02/2020
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