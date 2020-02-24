Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия является агрессором в Украине, а также ведет себя агрессивно относительно других стран, добавив, что нарушая воздушное пространство других стран, Россия показывает свою силу.





"Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы являемся абсолютными сторонниками соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится", - сказал президент Польши в интервью еженедельнику Sieci, передает "Польське радіо"





Польский президент добавил, что России также не нравится присутствие войск НАТО в Польше.





"Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо", - сказал Дуда.





Отметим, что Дуда начал выборную кампанию за переизбрание на второй срок. Дуда хочет бороться за переизбрание под лозунгом "Польша для всех". Партия власти поддержала его выдвижение. Опросы показывают, что у Дуды есть все шансы быть избранным повторно.