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Павел Усов: Только бойкот выборов поможет оппозиции сохранить лицо

Практически все оппозиционные (и не очень) партии и движения заявили о намерении участвовать в президентских выборах 2020 года.

Павел Усов: Только бойкот выборов поможет оппозиции сохранить лицо
Формы участия предлагаются самые разные — от "идти до конца" до "организации протестов". Но в любом случае это предполагает участие в избирательной кампании. О бойкоте если и говорят, то только отдельные общественные активисты.


Почему участие оппозиции в выборах пойдёт на пользу власти? Какой смысл в бойкоте, если на его организацию ни у кого нет нужных ресурсов? Почему избрание единым кандидатом от оппозиции Павла Северинца приведёт к развалу коалиции демсил?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук, политический аналитик Павел Усов.
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