Отправит ли Лукашенко Румаса в отставку?
Завтра Лукашенко в очередной раз собрался "перетрахивать" кадры.
Румас и Макей в центре, архивное фото
О "кадровом вторнике" Лукашенко сообщает телеграм-канал Пул первого.
А БелоРусский диалог дополняет, что "в папочке гаранта давно пылятся и ждут своего часа заявления об отставке
- Владимира Семашко, посла Беларуси в России
- Владимира Макея, министра иностранных дел
- Сергея Румаса, премьер-министра
"Белорусский партизан"
14:11 24/02/2020
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Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.