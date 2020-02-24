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Бел Рус

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Отправит ли Лукашенко Румаса в отставку?

Завтра Лукашенко в очередной раз собрался "перетрахивать" кадры.

Румас и Макей в центре, архивное фото

О "кадровом вторнике" Лукашенко сообщает телеграм-канал Пул первого.

А БелоРусский диалог дополняет, что "в папочке гаранта давно пылятся и ждут своего часа заявления об отставке 

- Владимира Семашко, посла Беларуси в России 

- Владимира Макея, министра иностранных дел 

- Сергея Румаса, премьер-министра 
"Белорусский партизан"
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