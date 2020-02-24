Об этом стало известно на недавнем брифинге в Министерстве обороны США, который прошел в Пентагоне. О брифинге рассказало американское издание Slate.





По сценарию учений, первой удар по цели NATO в одной из стран Балтии нанесла Россия, на что США отреагировали запуском нескольких единиц ядерного оружия по территории Беларуси. При этом отмечается, что вооруженные силы Беларуси не участвовали в ударе России по объектам NATO.





Возможно ли такое? Радио Свабода спросило у эксперта





Независимый военный эксперт Александр Алесин считает, что и в военных планах NATO, и России предусмотрен такой сценарий, когда ответом на агрессию одной стороны является удар тактическим ядерным оружием по территории врага. То, что Беларусь сама может и не участвовать в первом ударе, не гарантирует, что на нее не нападут силы NATO, считает Александр Алесин.





«Беларусь в случае ведения военных действий примет на свою территорию подкрепления российских войск, ибо есть единая группировка сухопутных войск, - отметил эксперт. - А Беларусь имеет большую, чем кто-либо, сухопутную границу с NATO - через нас ни одна из сторон не проскочит.





Таким образом на нашей территории будет район для концентрации войск для удара. Соответственно NATO предусматривает превентивный ядерный удар по этим силам. Это на случай, если противник имеет большое преимущество, а у них нет времени и сил сконцентрировать удар в ответ обычным оружием».









По мнению Алесина, в военных уставах России также предусмотрена возможность использования тактического ядерного оружия «в случае угрозы стране».





«В России много носителей такого оружия, - рассказывает он. - Это и ракеты «Искандер», и ракеты на подводных лодках, и мины, и артиллерийские снаряды. При новом обострении отношений между Россией и NATO всё это оружие, которое может нести ядерные заряды и стоит на вооружении, может быть использовано.





В любом случае при таком конфликте заложниками становятся не только Беларусь, но и Польша, и страны Балтии. Они также могут просто «сгореть» в мгновение при таком конфликте».