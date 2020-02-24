Участники праймериз рассказали о своих экономических программах

Каким вы видите решение вопроса с импортом нефти?

Алексей Янукевич - заместитель председателя Партии БНФ

Статус-кво залежнасці ад Расіі, які мы маем на сённяшні дзень, — кепскі. Краіне патрэбныя новыя кантракты і новыя аб’ёмы нафты. Таму што і Мазырскі, і Наваполацкі нафтаперапрацоўчыя заводы павінны працаваць з максімальнай загрузкай. Таму калі сёння гэтай сыравіны няма з Расіі і калі Масква нават блакуе магчымыя пастаўкі з Казахстана, нам патрэбныя альтэрнатывы. І яны ёсць.





Мы ведаем, што ёсць прапанова дзяржсакратара ЗША Майкла Пампеа забяспечыць Беларусь нафтай па канкурэнтным кошце. Нарвежская нафта — таксама прымальная альтэрнатыва. Можна думаць і пра давальчаскую сыравіну. Кошт можа быць вышэйшым, але ў любым выпадку гэта тыя выдаткі, на якія Беларусь непазбежна павінна пайсці дзеля энергетычнай, больш шырокай эканамічнай і нацыянальнай бяспекі.





Ольга Ковалькова - сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД)

Необходимо избавляться от зависимости от одного монопольного поставщика. Это вопрос национальной безопасности. Я считаю, что можно наладить постоянные альтернативные пути доставки нефти и нам следует выбрать наиболее выгодные из них. Тем более что потребности внутреннего рынка в 3−4 раза меньше того, что мы импортируем из России.





Однако основная проблема заключается в наполнении бюджета и выпадении доходов от экспорта продуктов нефтепереработки. Выходом из этого являются структурные реформы и отказ от дотаций убыточным предприятиям, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение иностранных инвестиций. А это, безусловно, предусматривает защиту права частной собственности и независимые суды.





Юрий Губаревич - глава движения «За свабоду»

Во всем мире экономика устроена так, что страны, которые сами не добывают нефть в больших объемах, не экспортируют нефтепродукты. Они покупают нефть за границей и перерабатывают, чтобы обеспечить топливом потребности внутреннего рынка. А мы до сих пор жили так, как будто добывали много нефти. Просто потому, что получали ее дешево, считай, из скважины в Кремле.





Эта схема была выгодной. Но она сформировала экономическую и политическую зависимость от России. А еще угрозу независимости Беларуси, которую Москва в конце концов решила забрать взамен дешевой нефти. Выход — продолжать покупать российскую нефть, потому что она будет выгоднее любой другой по логистике и наша нефтепереработка пока технологически завязана именно на нее. Покупать по договорным ценам для внутренних нужд.





Тогда новый президент Беларуси не будет стоять на коленях в Москве, как Александр Лукашенко, по его же признанию.





Павел Северинец - сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД)

Па-першае, патрэбная дыверсіфікацыя. Магчымасць атрымліваць нафту з розных крыніц дапаможа не залежаць ад аднаго пастаўшчыка. Праз порты Літвы, Латвіі, Польшчы можна набываць нарвежскую і амерыканскую нафту, праз Украіну — нафту з краін Персідскага заліва, Азербайджана і, магчыма, Казахстана. Плюс Расія, па сусветных коштах.





Патрэбныя трубаправоды да портаў, бо чыгункай дорага і нязручна. За трыццаць гадоў незалежнасці гэта даўно трэба было зрабіць. Зараз Аляксандр Лукашэнка расплочваецца за тое, што не паслухаў Зянона Пазняка, які казаў пра гэта пастаянна. І нам патрэбны ўпор не на колькасць перапрацаванай нафты, а на якасць перапрацоўкі, тады знізяцца выдаткі на сырую нафту, а прыбытак вырасце.





Анна Канопацкая - экс-депутат

Главное, понимать, что импорт нефти должен быть бизнесом, который будет приносить доход. Поэтому возможно создание международного консорциума, который бы включал и вовлекал в работу наши нефтеперерабатывающие заводы. Возможна передача их в доверительное управление какой-либо корпорации — участнице консорциума либо продажа акций частникам.





При этом можно посмотреть вокруг, на то, как действуют соседние государства, где имеются не используемые в полном объеме нефтеперерабатывающие заводы, тот же порт в городе Клайпеда или Мажейкяй. Сегодня государственному уму сложно понять, что надо будет делиться и прибылью, и собственностью, но в дальнейшем нефтеперерабатывающие заводы, которые будут эффективно работать, будут создавать добавленную стоимость и платить налоги.





Это намного лучше, чем НПЗ, на модернизацию которых ушли деньги, но они мало того что не зарабатывают, так еще и потребляют деньги из бюджета.





Николай Козлов - председатель Объединенной гражданской партии

Сначала надо разобраться с тем, где вообще деньги от нефтепереработки. Куда потрачены нефтяные сверхдоходы, которые мы получали от переработки нефти и продажи нефтепродуктов?





Что касается непосредственно импорта нефти, у нас есть соседняя Россия, где пока еще много нефти. Почему бы там не покупать? И если она нам устанавливает мировые цены, надо учиться перерабатывать и получать прибыль в таких условиях. Потому что мы видим, что любые другие договоренности влекут за собой требования поступиться суверенитетом и независимостью.





В этом случае следует помнить про бесплатный сыр и мышеловку. И если нам важна независимая суверенная Беларусь, значит, у нас должны быть нормальные рыночные отношения со всеми, включая Россию.





Обеспечить нужный для внутреннего потребления объем нефти, это около 6 млн тонн, не составит труда. Самостоятельно мы уже добываем около 1,6 млн тонн. Остальное всегда можем закупить на рынке. И даже если это повлечет подорожание импорта нефти, деваться некуда. Пора научиться жить в условиях рыночной экономики, как живет весь мир.









А что насчет усиления гарантий частной собственности. Как обеспечить ее защиту?

Алексей Янукевич

Безумоўна, неабходна абараняць прыватную ўласнасць. З яе пачынаецца ўсё ў прынцыпе: і адказнае стаўленне да сваёй гаспадаркі, да сваёй краіны, і развіццё прыватнага малога і сярэдняга бізнесу.





Але абарона прыватнай уласнасці немагчыма без аднаўлення і рэканструкцыі судовай сістэмы. Бо і развіццё бізнесу, і прыватнай уласнасці залежаць ад справядлівага і незалежнага суда. Магчыма, тут таксама неабходны экспарт права, як гэта было рэалізавана ў IT-сферы дэкрэтам № 8.





Ольга Ковалькова

Только независимый суд может обеспечить защиту и является основным гарантом неприкосновенности частной собственности. Судебно-правовая реформа и обеспечение независимости судов будет способствовать росту доверия инвесторов к государству и желанию вкладывать деньги в белорусскую экономику. Также гарантии права частной собственности может обеспечить невозможность ее изъятия «для государственных нужд».





Юрий Губаревич

Что касается гарантий инвесторов, то здесь достаточно следовать тому законодательству, которое имеется. Проблема состоит в правоприменении и практике всяческих особых условий и личных договоренностей бизнеса с властью. В итоге частное быстро становится государственным, а бизнесмены попадают в немилость и оказываются за решеткой.





Часто то же самое происходит и с недвижимостью граждан. Для обеспечения защиты частной собственности чиновники должны быть исполнителями законов, а не волюнтаристских решений и коррупционных схем. Для этого нужно обновление власти.





Павел Северинец

Прыватная ўласнасць, у тым ліку на зямлю, стане асновай беларускай гаспадаркі. Яна гарантуе чалавеку незалежнасць, свабоду, самастойнасць і знаходзіцца, такім чынам, у цеснай сувязі з асабістай годнасцю і асабістымі правамі чалавека. Яна адпавядае патрэбнасці чалавека ў бяспецы і клопаце, што перадусім мае значэнне для сям'і. Галоўныя гарантыі прыватнай уласнасці - ясныя законы і незалежная судовая сістэма. Іх няма.





Сёння мы маем калгас, дзе ўладу захапіла мафія, найлепшае забіраюць сабе, астатняе — людское і нічыё. Зямля па ўсёй Беларусі раздаецца расійскім, кітайскім, арабскім кампаніям, і ніхто не ведае, куды ідуць грошы. Беларускіх прадпрымальнікаў саджаюць у турму, адціскаюць бізнес, людзей проста рабуюць, выціскаюць з краіны.





Праваахоўнікі тут галоўныя парушальнікі закону. Але беларусы генетычна законапаслухмяныя, у нас правасвядомасць у крыві з часоў Статута ВКЛ, мы славянскія немцы. За год судова-прававой рэформы і мясцовага самакіравання мы дадзім беларусам як гаспадарам усе гарантыі для дасягнення дабрабыту.





Анна Канопацкая

Когда я училась на юрфаке, у нас был преподаватель профессор права Василий Чигир, автор Гражданского кодекса. Он говорил, что у нас замечательно прописаны гарантии в каждом нормативно-правовом акте. Но, к сожалению, нет независимого суда, который бы гарантировал исполнение предусмотренных законом гарантий.





Поэтому как юрист считаю, что усиливать гарантии частной собственности нет необходимости. Надо просто обеспечить защиту права собственности на основе принципов верховенства права, независимого суда и через беспрекословное выполнение законов всеми: и властью, и гражданским обществом, и гражданами.





В это должны быть вовлечены не только государственные органы и юридические лица, но и физические.





Николай Козлов

Защита частной собственности должна быть священным правом, так как это основа любой экономики. Для этого необходимы, прежде всего, законодательная база, которая гарантирует ее защиту, и независимые суды. Мы видим, как проводятся суды, когда государство вступает в спор с коммерческими структурами или частными лицами.





Сейчас шансов в противостоянии с государством нет ни у тех, ни у других, потому что в белорусских судах существует телефонное право. Наша партия уделяет частной собственности наибольшее внимание. Ведь если мы зовем инвесторов в Беларусь, мы должны создать условия, в которых они не будут бояться за свои вложения и имущество.









Какие социальные гарантии вы бы сохранили, какие убрали?

Алексей Янукевич

Больш ствараць магчымасцей і менш умешвацца — такімі павінны быць сацыяльныя гарантыі. Правакаваць і ўмацоўваць залежнасць людзей ад дзяржавы, можа, і зручна, але я лічу гэта злачынствам. Дзяржава не павінна гэтым займацца. А лепшыя сацыяльныя гарантыі - гэта спрыянне эканамічнай актыўнасці беларусаў, развіццё малога і сярэдняга бізнесу, падаткавыя ільготы.





Але, безумоўна, абавязкам дзяржавы ёсць паклапаціцца пра тых, хто не можа паклапаціцца пра сябе сам. Сацыяльныя гарантыі, у першую чаргу, павінны захавацца тыя, якія скіраваны на такія катэгорыі насельніцтва, як дзеці, пенсіянеры, моладзь.





Ольга Ковалькова

Конституцией Беларуси гарантируется бесплатное образование и здравоохранение в госучреждениях. Однако сегодня государство все глубже залезает в карманы граждан. Большинство родителей сталкиваются с поборами в школах. В белорусских вузах больше платных мест, чем бюджетных. В больницах и поликлиниках становится все больше платных услуг. Необходимо вернуть белорусам право на бесплатное образование и здравоохранение.





Однако в перспективе стоит переходить на страховую медицину, с учетом зарубежного опыта, например Германии.





В свою очередь, следует сократить субсидирование ЖКХ. Сейчас самые богатые (те, кто имеет большую жилплощадь) получают от государства большую поддержку, чем менее состоятельные семьи. При этом важно усовершенствовать адресную помощь многодетным и семьям с невысокими доходами, а также вернуть бесплатный проезд для пенсионеров.





Юрий Губаревич

У нас нормально работает система социальных гарантий и помощи тем категориям населения, которые не могут быть заняты в экономике. Это, например, пенсионеры или семьи с детьми. Другое дело — размеры выплат. Но это уже зависит от состояния экономики. Вот ее нужно реформировать, при этом прописав механизмы поддержки тех, кто в результате этих процессов потеряет работу и кому потребуется переквалификация.





Также стоит рассмотреть вопрос целесообразности раннего выхода на пенсию силовиков, учитывая их количество и то, что это здоровые мужики.





Павел Северинец

Афіцыйна Беларусь — сацыяльна арыентаваная дзяржава, але гэта савецкая мадэль сацыяльных гарантый: абяцаем усё, але даем абы-што. Як хрысціянскі дэмакрат, я — за сацыяльную рынкавую эканоміку па нямецкай мадэлі. Празрыстасць бюджэту, моцнае мясцовае самакіраванне, дзяржаўныя фонды для падтрымкі пенсіянераў, непрацаздольных, моладзі.





Падтрымліваю сацыяльную платформу незалежных прафсаюзаў: адменім тэрміновыя кантракты, дурацкія дэкрэты, дарожны падатак; увядзем падатковыя і крэдытныя ільготы для дробнага і сярэдняга бізнесу; маладым сем’ям — аднаразовыя беспрацэнтныя крэдыты на будаўніцтва ці пакупку жылля на 15 гадоў; знізім страхавы пенсійны стаж з 20 да 10 гадоў, адменім паніжаючы каэфіцыент для працуючых пенсіянераў; вернем ільготы на праезд студэнтам.





Анна Канопацкая

Я считаю возможным сохранить и даже дополнить те социальные гарантии, которые направлены на улучшение и исправление демографической ситуации. Кроме этого, я бы перешла на адресную финансовую социальную помощь. И ничего не убирала бы, потому что сегодня пенсионеры, ветераны защищены недостаточно.





Николай Козлов

Учитывая уровень жизни (для большинства это сведение концов с концами), этот вопрос имеет большое значение. Вот уже 25 лет мы никак не можем достичь заветного рубежа в 500 долларов. При этом все социальные гарантии, которые можно было убрать, Александр Лукашенко уже убрал.





Однозначно должно сохраниться бесплатное среднее образование и базовое здравоохранение. Но я считаю, что необходимо постепенно переходить на страховую медицину. Важно, чтобы осталась адресная помощь людям с инвалидностью, людям и семьям, которые попали в затруднительное положение.





Необходимо решать вопрос с пенсионным обеспечением, потому что те пенсии, которые мы имеем сегодня, не позволяют жить полноценно. Все остальное зависит от состояния экономики.





Какие три реформы вы провели бы первыми в случае избрания президентом?

Алексей Янукевич

Безумоўна, нумар адзін — гэта судовая рэформа. Другая — дэцэнтралізацыя ўлады і рэальнае самакіраванне ў гарадах і раёнах, уключаючы абранне мэраў і кіраўнікоў раёнаў прамым галасаваннем. І трэцяя — гэта рэформа адукацыі. На сённяшні дзень адукацыя фактычна знішчана, апроч нейкіх вельмі вузкіх сектароў, якія абслугоўваюць IT-сферу. (Ну і медыцына яшчэ трохі трымаецца.)





Таму патрэбна карэнная рэформа, бо без адукацыі няма будучыні. У тым ліку гэта прадугледжвае далучэнне да Балонскага працэсу і адпаведныя з ім рэформы. А таксама большы акцэнт сярэдняй адукацыі на гімназіі і ліцэі.





Ольга Ковалькова

В первую очередь судебно-правовую реформу, чтобы обеспечить независимость судов. Это способствовало бы увеличению частных и иностранных инвестиций в экономику, созданию новых рабочих мест и росту благосостояния.





Также важны реформа системы образования, десоветизация и декоммунизация, большая самостоятельность вузов, их ориентация на рынок труда и работодателей. Человеческий капитал должен стать основой экономического развития и роста благосостояния семей.





Важно вернуть белорусам право выбора своих руководителей, от мэра города до президента страны. Это подразумевает реформу избирательного законодательства, которая привела бы к тому, что граждане будут иметь возможность влиять на решения властей. Тогда найдутся дополнительные деньги на новые школы и детские сады, а также поддержку семей.





Бюджетные средства не будут тратиться на разные капризы правящей верхушки: Европейские игры, хоккейные турниры, многочисленные резиденции и дворцы. Честные и справедливые выборы повысят доверие к государственным институтам и позволят реализовать пакет реформ, разработанных христианскими демократами.





Юрий Губаревич

Нужно вернуть выборность органов власти и сделать суды независимыми, тем самым обеспечить принцип разделения власти. Далее — реформа социального обеспечения граждан в условиях трансформаций, о чем я уже сказал выше. И, собственно, экономические реформы. В первую очередь это касается неэффективных госпредприятий.









Павел Северинец

Судова-прававая рэформа: аднаўленчае правасуддзе замест карнага савецкага, выбарнасць, а не прызначэнне суддзяў, суды прысяжных, дэцэнтралізацыя судовай сістэмы, зніжэнне памера дзяржаўнага мыта пры звароце ў суд, «Закон Лінкальна» дзеля выкаранення карупцыі.





Рэформа сістэмы аховы здароўя: будзем траціць на ахову здароўя 10% ВУП, павысім заробкі дактарам, будзем адлічваць у Фонд медыцынскага страхавання сродкі з абароту тытуню, алкаголю, гульнявога бізнесу, штрафаў за экалагічныя парушэнні, увядзем інстытут сямейных лекараў, дадзім ільготы тым, хто аказвае медычную дапамогу добраахвотна (рэабілітацыйныя цэнтры, цэрквы, валанцёры), ільготы на лекі.





Пенсійная рэформа: пабудуем трохузроўневую сістэму пенсій: сацыяльная (забяспечаная дзяржавай), працоўная (страхавая) і дадатковая недзяржаўная. Зараз чалавек усё жыццё працуе на пенсію, часта не дажывае да яе, а грошы застаюцца дзяржаве. Акрамя гэтага ўвядзем персанальныя накапляльныя рахункі.





Перададзім у Накапляльны пенсійны фонд 25% акцый буйных дзяржаўных прадпрыемстваў і 25% даходаў ад прыватызацыі. Гарантуем надбаўкі пенсіянерам, якія маюць двух і больш дзяцей. За два гады рэформы сярэдняя пенсія дасягне 1000 рублёў.





Анна Канопацкая

Экономическую. Это обеспечение гарантий собственности, как в отношении промышленного производства, так, например, и в отношении земли. Кроме этого, амнистия капитала и создание условий для привлечения инвестиций и развития малого бизнеса. А также создание условий для мобильного рынка труда. Это все тесно связано с децентрализацией власти, которая будет способствовать экономическим реформам.





Социальную. В первую очередь это все те инструменты, которые будут рассчитаны на увеличение рождаемости. Снижение возраста вступления в брак с согласия родителей для женщин до 17 лет. А также увеличение призывного возраста для мужчин до 20 лет.





Военную. Это переход на контрактную форму службы с возможными шести- или восьмимесячными сборами. Потому что любой человек должен иметь навыки защиты себя, своей семьи. Если брать европейский пример для такой реформы, то им может быть Швейцария.





Николай Козлов

В первую очередь необходимо вернуть почти семи миллионам избирателей право и возможность выбирать президента и депутатов — то есть определять путь развития страны и контролировать расходование миллиардов долларов бюджетных денег.





Второе, провел бы реформу судебной системы и обеспечил бы таким образом эффективное противодействие коррупции и защиту частной собственности для развития малого и среднего бизнеса и привлечения крупных инвесторов с деньгами, технологиями и рынками.





Третье — конституционная реформа. Кардинальное сокращение полномочий президента, отмена всех декретов, указов, законов, противоречащих Конституции (в том числе декрета о так называемых тунеядцах, «закона Равкова», контрактной системы найма на работу).





Какая Беларуси нужна степень интеграции с Россией? И в случае ее уменьшения как компенсировать экономические потери?

Алексей Янукевич

Стасункі з Расіяй на сённяшні момант вызначаюцца адным словам — залежнасць. Гэта супярэчыць і здароваму сэнсу, і Канстытуцыі. Ні ў якім разе нельга эканамічнае супрацоўніцтва падмяняць інтэграцыяй. Гэта непазбежна вядзе да анексіі і аншлюсу. То бок ніякай інтэграцыі з Расіяй нам не патрэбна.





Я перакананы, што адмова ад інтэграцыі з Расіяй не прынясе эканамічных страт, а, наадварот, беларусы апынуцца ў плюсе. Сёння ж мы нясем вялікія страты, напрыклад, абараняючы расійскі аўтапром і не маючы магчымасці па нізкіх мытах альбо без іх увозіць еўрапейскія аўтамабілі.





Арыентацыя на расійскі рынак вядзе да дэградацыі беларускай эканамічнай сістэмы. А адмовіўшыся ад інтэграцыі з Расіяй, мы зможам інтэгравацца ў еўрапейскую эканамічную прастору. Гэта, безумоўна, лепшая і значна больш выгадная альтэрнатыва.





Ольга Ковалькова

Необходимо денонсировать договор о Союзном государстве и развивать прагматические отношения с Российской Федерацией. При этом важно сохранить с ней экономические отношения, но отказаться от политической интеграции с Кремлем. Беларусь не должна ощущать последствия агрессивной внешней политики российского руководства.





Евразийский интеграционный проект также не приносит положительного влияния на экономику Беларуси. Скорее всего, его ждет участь СНГ. А западные санкции в отношении Кремля и экономические проблемы в России крайне отрицательно сказываются на развитии Беларуси.





Сейчас как никогда остро стоит вопрос проведения структурных реформ, чтобы повысить эффективность экономики и выйти на европейские рынки. Это единственный выход из того политического, экономического и социального тупика, в который нас завели за последние 25 лет.





У христианских демократов есть партнеры в развитых европейских странах (например, в Германии), которые готовы поделиться опытом реформирования. Многие двери и возможности откроются, когда Беларусь станет на демократический путь развития и возьмется за построение правового государства.





Юрий Губаревич

Нынешняя интеграция как раз и ведет к экономическим потерям. Жизнь показывает, что с Россией не только политический союз опасен, но и экономический, даже на прозрачных условиях, тоже проблематичен. Давайте зададим себе простой вопрос: что может дать Россия для развития Беларуси? Технологии и инвестиции? Вряд ли. Я уже не говорю о демократии. Даже дешевые энергоресурсы — уже нет.





Большой рынок для реализации нашей продовольственной продукции? И его постепенно для нас сужают в результате всяких торговых войн. Беларуси сейчас нужна не дешевая нефть, а современные технологии, инвестиции и четкие правила игры. Это все есть в Европе.





Павел Северинец

З Расіяй мы выступаем за добрасуседскія адносіны з пазіцый незалежнасці. Сёння Беларусь — прыдатак адсталай і карумпаванай расійскай эканомікі, шэрая зона для адмывання крымінальных капіталаў. Эканамічныя страты ў нас якраз з-за «інтэграцыі», якая насамрэч ёсць шырмай для абагачэння кіруючых кланаў, алігархаў і спецслужбаў.





Асновай новай эканомікі будзе дробны і сярэдні бізнес, ІТ, інфармацыйныя тэхналогіі, сэрвіс і транзіт, транспартна-лагістычныя хабы і банкі, а не стратныя савецкія энергаёмістыя і матэрыялаёмістыя дымныя заводы, штрафы ды дзяржаўная кантрабанда. З Расіяй будзем цывілізавана гандляваць, як незалежная еўрапейская краіна.









Анна Канопацкая

Я вообще не считаю возможной интеграцию с какой-либо страной, в том числе с Россией. Я сторонник того, чтобы Беларусь развивала добрососедские отношения, равноправное торговое партнерство со всеми странами, тем более с соседями. Если мы будем развивать равноправное торговое партнерство и если у нас будут работать те же нефтеперерабатывающие заводы, вне зависимости от того, кто на них будет поставлять нефть, не будет никаких экономических потерь.





Николай Козлов

Прежде всего, следует отказаться от Союзного государства, потому что договор о его создании несет угрозу суверенитету и независимости Беларуси. Хотя точно так же должен быть снят с повестки дня вопрос ОДКБ, так как в Конституции написано, что мы стремимся к нейтральному статусу.





С Россией у нас могут быть нормальные взаимоотношения двух независимых государств, которые основываются на стандартных международных договорах и экономической выгоде. Мы должны пройти путь, который проходили страны Балтии, Польша. Нам нужен план Маршалла. Тем более что, став демократической страной, мы сможем рассчитывать на помощь международного сообщества. Конечно, будет тяжело.





Но надо понимать, что та ситуация, в которой нас пытаются законсервировать, в конце концов приведет к экономическому кризису. Мы не сможем вечно жить по принципу «день простоять да ночь продержаться», как делаем сейчас.