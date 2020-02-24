В прошлом году Лукашенко несколько раз хвастался своим авторитетом в мире.





«Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Поэтому в этой ситуации как-то менять внешнеполитический курс я оснований не вижу».





«Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе, — Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской».





Эти заявления легко опровергались изучением публикаций в прессе названных стран. К большому сожалению, наша страна фигурирует там как несчастное авторитарное государство, которое легко может расстаться со своим суверенитетом. Если на него как следует надавит Владимир Путин.





Об «авторитете» белорусских властей на международной арене можно судить и по поездкам Лукашенко в развитые страны. Точнее – по их отсутствию.





Санкции с главы Беларуси давно сняли, но приглашают его в ведущие страны Евросоюза в основном в качестве массовки на торжественные мероприятия – и Лукашенко гордо отказывается.





Пока самым заметным визитом главы Беларуси в ЕС за последние годы стала поездка в Австрию минувшей осенью. Могло показаться, что после этого открытия «окна в Европу» последуют и другие приглашения – но нет.





В очередной раз нестыковка представлений Лукашенко о своей политике и представлений европейских стран о том же стала хорошо заметна в середине февраля.









– Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения, потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами.





В ответ глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис выдал истинное отношение европейцев к роли Лукашенко на международной арене.





— В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, — сказал глава МИД Швейцарии.