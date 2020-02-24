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Неофициально: Семашко просился в отставку, Лукашенко его не отпустил

По неофициальной информации, посол Беларуси в РФ Владимир Семашко хочет уйти в отставку, но Лукашенко пока это решение не одобряет.

Телеграм-канал Трыкатаж сообщает, что после встречи 21 февраля с главой Беларуси Александром Лукашенко посол в РФ Владимир Семашко, находящийся в ранге министра и отвечающий за нефтегазовые переговоры с Москвой, попросился в отставку попросился в отставку по состоянию здоровья – ему требуется операция на сердце.

Но Лукашенко его не отпустил - мол, не раньше, чем разберешься с нефтью и газом.

Напомним, 21 февраля Лукашенко встречался с Семашко в Минске и обсуждал цены на гах и потери Беларуси от налогового маневра в России
"Белорусский партизан"
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