Неофициально: Семашко просился в отставку, Лукашенко его не отпустил

Телеграм-канал Трыкатаж сообщает , что после встречи 21 февраля с главой Беларусипосол в РФ, находящийся в ранге министра и отвечающий за нефтегазовые переговоры с Москвой, попросился в отставку попросился в отставку по состоянию здоровья – ему требуется операция на сердце.





Но Лукашенко его не отпустил - мол, не раньше, чем разберешься с нефтью и газом.





Напомним, 21 февраля Лукашенко встречался с Семашко в Минске и обсуждал цены на гах и потери Беларуси от налогового маневра в России







