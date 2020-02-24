UDF.BY рассказывает о фактах из биографии этого чиновника.





13 лет руководит Докшицким районом





Олег Пинчук по происхождению полешук, но карьеру сделал в Лиозненском районе на Витебщине. Там он 11 лет руководил колхозом, который вывел из числа отстающих в передовые.





Олега Пинчука заметили и в 2007 году назначили председателем Докшицкого райисполкома. Теперь он один из самых опытных предриков – руководит регионом уже 13 лет!





Был на хорошем счету у руководства страны





В 2013-м благодарность ему объявил сам Александр Лукашенко. Занимая пост руководителя Администрации президента, Наталья Кочанова отмечала, что Докшицкий район — один из лучших в Витебской области по организации работы с обращениями граждан и по решению проблем с трудоустройством.





Буквально месяц назад глава Минщины Александр Турчин в общении с подчиненными поставил им в пример Олега Пинчука, который нашел для двух неплатежеспособных хозяйств инвесторов, а еще одно передал фермеру.





Связка с председателем Палаты представителей





Одно из объяснений успешной работы местных властей в Докшицком районе заключается в том, что региону сильно помогает руководитель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.





Он традиционно баллотируется от региона в депутаты и старается, чтобы местные жители не были на него обижены. За последние годы благодаря участию Андрейченко в районе построили новые стоматологическую поликлинику, автовокзал, водно-оздоровленческий комплекс, жилье, а также газифицировали агрогородки.





Пинчук публично благодарит Андрейченко за помощь региону.

#1#

Ставил погибшего бизнесмена в пример





В интервью «Советской Белоруссии» Пинчук рассказывал о заслугах Янчака: «В 2014 году местный бизнесмен приобрел неиспользуемое здание бывшего танцевального зала в райцентре и в конце прошлого года открыл на его месте ресторан «Сфера» на 100 посадочных мест. У жителей и гостей Докшиц он популярен».





По данным СМИ чиновник и бизнесмен были давними друзьями и не раз вместе ездили на охоту.





Пропагандирует здоровый образ жизни





Олег Пинчук участвует в лыжных забегах, окунается в прорубь на Крещение. Во время субботника он традиционно участвует в благоустройстве мемориального комплекса «Шуневка».





Сторонник развития крупных государственных колхозов





Пинчук отмечал, что он не против частников в сельском хозяйстве, но при условии: крупные хозяйства должны оставаться за государством, т.к. «это залог продовольственной безопасности».





Чиновник не видел ничего плохого и в присоединении убыточных колхозов к передовым.





«Мы можем пойти от обратного и сформулировать вопрос несколько по-другому: что дают эти (убыточные) предприятия интеграционным структурам? Самое главное — имущество: скот, технику, помещения. Не важно, в плохом состоянии или хорошем — это уже есть: приходи и работай. А еще свободные руки, которые остается лишь грамотно распределить в производственной цепочке», – заявлял Пинчук.









Сын работает в правоохранительных органах





Сын председателя райисполкома в старших классах работал помощником комбайнера-передовика. Но по стопам отца он не пошел: окончил Академию МВД и работает в правоохранительных органах.