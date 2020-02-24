Что пишут российские СМИ об уступках Беларуси по нефти

В пятницу, 21 февраля, президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и сделал «неожиданное предложение» по поставкам нефти. Некоторые его подробности рассказал министр энергетики РФ Александр Новак. Речь идет о снижении премии примерно на 2 доллара за тонну к цене нефти ежегодно.





Скидка 2 доллара с тонны означает, что белорусские НПЗ в этом году смогут сэкономить около 36−48 млн долларов. Это зависит от того, какой объем нефти будет куплен. Как в 2019 году — 18 млн тонн — или как планировалось на 2020 год — 24 млн. По расчетам «Ведомостей», за 2020−2024 гг. скидка с премии составит около 360 млн долларов. При сохранении структуры поставок половина этой суммы придется на «Роснефть».

Тем временем, российские телеграм-каналы пишут об «ощутимой неудаче отечественной нефтегазовой дипломатии». «Салідарнасць» изучила свежие публикации на тему нефтяного потепления в российских СМИ и предлагает краткий обзор.









Газета «Коммерсантъ» в материале «Москва и Минск придвинулись к трубе» с осторожным оптимизмом отмечает , что «что в переговорах сторон явно наметился прогресс, благодаря которому поставки нефти в Беларусь могут начаться уже в марте».

При этом издание подчеркивает, что для Минска выгода от уступок Москвы в результате оказалась символической. Газета приводит мнение эксперта Дмитрия Маринченко из Fitch, который считает, что «премия к экспортному паритету в $2 на тонну — это величина на уровне статистической погрешности, всего $0,3 цента за баррель, и ни к какой значимой для Беларуси экономии она не приведет».





Артем Деев подчеркивает, что заявление Минска произошло после поездки главы компании «Роснефть» Игоря Сечина в Беларусь: Газета «Известия» в статье «Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск» приводит мнения российских экспертов о причинах сговорчивости Кремля. В частности, руководитель аналитического департамента AMarketsподчеркивает, что заявление Минска произошло после поездки главы компании «Роснефть»в Беларусь:





— Вполне вероятно, что он высказал заинтересованность российской стороны в приобретении белорусских НПЗ. Если они будут принадлежать нефтяным компаниям РФ — это снимет все вопросы по поставкам углеводородов, а Беларусь всегда будет обеспечена нефтепродуктами внутреннего рынка.





Приобретением белорусских НПЗ, добавляет эксперт, Россия решает и вопрос конкуренции по нефтепродуктам на европейском рынке.





— В таком варианте компенсация Беларуси $300 млн — это небольшая плата за хорошие и выгодные перспективы для российской нефтяной отрасли, — пояснил собеседник «Известий».



