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Команда КВН БГУ «Дети Тьюринга»: мы проснемся в одной стране, в одной большой Беларуси

Команда КВН из Беларуси «Дети Тьюринга» во второй игре сезона Высшей лиги пошутила про вопросы интеграции стран и присоединения России к Беларуси. Фрагмент выпуска опубликовал сайт «Первого канала» и Telegram-канал «Пул первого».


Команда КВН из Беларуси «Дети Тьюринга» во второй игре сезона Высшей лиги пошутила про вопросы интеграции стран и присоединения России к Беларуси. Фрагмент выпуска опубликовал сайт «Первого канала» и Telegram-канал «Пул первого».


Ребята из команды напомнили, что на встрече президентов Беларуси и России в Сочи обсуждалась углубленная интеграция двух стран.

«Мы, как самые влиятельные люди этого мира, уже знаем исход переговоров — завтра мы проснемся в одной стране, в одной большой Беларуси», — объяснили «Дети Тьюринга». Они также рассказали о плюсах присоединения России к Беларуси: «Ведь теперь у вас тоже чисто».

«Белорусы больше не будут уезжать на заработки в Россию, они будут уезжать на заработки в регионы», — добавили ребята.

Кроме того, они отметили, что после объединения двух стран «усы надежды» у России будут не только в футболе («Усы надежды» — прозвище главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который известен своими усами — прим. TUT.BY).

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга, БГУ, Минск» появилась в 2017 году. Спустря три года они пробились в Высшую Лигу КВН.
news.tut.by
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