Ночью обострилась ситуация на Донбассе

Боевики обстреляли свои позиции у жилых домов оккупированного Веселенького, затем нанесли удар по украинским позициям





Около полуночи ситуация на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась: гибридная армия РФ сначала устроила провокацию, а затем ударила по украинским позициям запрещенной Минскими соглашениями артиллерией калибра 122 мм. Об этом сообщает Штаб Операции объединенных сил в Facebook.





Сначала гибридная армия РФ для дискредитации Вооруженных сил Украины обстреляла свои позиции, размещенные вблизи жилых домов оккупированного Веселого. Затем боевики выпустили около 20 снарядов по защитникам Кондрашевской Новой.





О потерях с украинской стороны не сообщается. ВСУ были готовы к атаке, зная, что враг нередко активизируется во время определенных дат, а потому может таким образом "отпраздновать свое 23 февраля".





Несложно догадаться, что у российской стороны будет другая версия произошедшего.