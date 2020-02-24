Ночью обострилась ситуация на Донбассе
Украинская сторона сообщает о произошедшем так.
Боевики обстреляли свои позиции у жилых домов оккупированного Веселенького, затем нанесли удар по украинским позициям
Около полуночи ситуация на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась: гибридная армия РФ сначала устроила провокацию, а затем ударила по украинским позициям запрещенной Минскими соглашениями артиллерией калибра 122 мм. Об этом сообщает Штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Сначала гибридная армия РФ для дискредитации Вооруженных сил Украины обстреляла свои позиции, размещенные вблизи жилых домов оккупированного Веселого. Затем боевики выпустили около 20 снарядов по защитникам Кондрашевской Новой.
О потерях с украинской стороны не сообщается. ВСУ были готовы к атаке, зная, что враг нередко активизируется во время определенных дат, а потому может таким образом "отпраздновать свое 23 февраля".
Несложно догадаться, что у российской стороны будет другая версия произошедшего.
09:18 24/02/2020
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