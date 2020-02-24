Опубликован ТОП-12 ВМС ведущих морских держав
Блог navy-korabel составил рейтинг ведущих морских держав.
Как сообщает LiveJournal, в первую пятерку попали США, Китай, Россия, Япония и Великобритания.
По итогам 2019 года в топ-12 ведущих морских держав попали также Индия, Франция, Южная Корея, Италия, Австралия, Испания и Турция, но из рейтинга выбыла Бразилия.
Рейтинг navy-korabel основан на сравнении Военно-морских сил (ВМС) стран по суммарному полному водоизмещению боевых кораблей основных классов, пишет ru.oxu.az
09:40 24/02/2020
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