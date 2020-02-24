Опубликован ТОП-12 ВМС ведущих морских держав





Как сообщает LiveJournal, в первую пятерку попали США, Китай, Россия, Япония и Великобритания.





По итогам 2019 года в топ-12 ведущих морских держав попали также Индия, Франция, Южная Корея, Италия, Австралия, Испания и Турция, но из рейтинга выбыла Бразилия.



