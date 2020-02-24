Однако письма доходят не все. Канадские активисты этой международной правозащитной организации собрали несколько тысяч писем и открыток и отправили их обычной почтовой посылкой, пишет mspring.online





Её вес составил 10 килограмм. Администрацию колонии это поставило в тупик. По закону такое отправление должно считаться посылкой (с недавнего времени её вес увеличен до 50 кг, либо бандеролью, на которые осуждённый имеет право согласно режима содержания.









Учитывая, что Эмиль уже получал посылку и новых бандеролей не ожидал, а его мать ничего не отправляла, администрация исправительного учреждения логично вернула мешок с корреспонденцией отправителю. Канадским активистам тяжело понять, как устроена белорусская система исполнения наказаний. Вероятно, теперь они всё же попробуют доставить 10 кг открыток со словами поддержки по отдельности.





Ежегодный «Марафон писем» от Amnesty International в минувшем году был посвящен защите прав детей, молодежных активистов и активисток. Его героями стали молодые правозащитники и обычные люди из Беларуси, Китая, Ирана, Нигерии и других стран.





Например, Ясаман Арьяни бросила вызов дискриминационному закону об обязательном ношении хиджаба в Иране – за это она брошена в тюрьму. Ильясижан Рехеман — один из миллиона человек, в основном мусульман, которые были насильственно оторваны от семей и помещены в секретные лагеря для интернированных лиц в Китае.





К сожалению, в этом списке, известном теперь всему миру, есть и Эмиль Островко – белорусский школьник, который отбывает длительный срок тюремного заключения за незначительные правонарушения, связанные с наркотиками.





Сегодня Эмиль Островко отбывает срок в ИК-2 города Бобруйска, куда был этапирован из Воспитательной колонии №2 для несовершеннолетних. На момент задержания милицией в апреле 2018 года семнадцатилетний парень готовился к выпускным экзаменам за среднюю школу, но сдать их до сих пор не смог – ни СИЗО, ни воспитательная колония ВК-2 (хотя там есть филиал средней школы) не предоставили ему такой возможности.





Только сейчас, по прошествии двух лет, администрация уже взрослой ИК-2 предложила парню предпринять попытку получить аттестат. Для этого в колонию приедет специальная экзаменационная комиссия.





ВМЕСТО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА — СИЗО





А два года назад вместо выпускного вечера парня ожидало СИЗО. Подросток решил подзаработать курьером и нашёл в интернете открытую вакансию от официального распространителя легальных курительных смесей. Но позже выяснилось, что новые партии товара стали приходить уже с добавлением психотропа.





Наркоконтролем действия несовершеннолетнего курьера были квалифицированы по части 4 статьи 328 УК, как участника организованной группы распространителей наркотиков. Учитывая, что санкция этой статьи предполагала наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, администрация СИЗО посчитала аттестат о среднем образовании абсолютно уже ненужной вещью для будущего зека. В Беларуси принято на таких осуждённых ставить крест.





Правда, позже суд вышестоящей инстанции переквалифицировал вменённую парню статью на часть 3 – преступление совершено группой лиц, но не организованной преступной группировкой. Ещё позже, благодаря снижению нижней планки наказания на два года, срок был снова уменьшен.





Стало очевидно, что накроконтроль переусердствовал в рвении показать результаты. Таким образом, из злостного преступника с 10-летним сроком Эмиль Островко после всех разбирательств превратился в жертву пенитенциарной системы с 6-летним приговором. Парень прошёл через СИЗО №1 Минска, жодинскую тюрьму №8, воспитательную ВК-2 для несовершеннолетних преступников и ИК-2. Как система исполнения наказаний перемолола юного узника, мы уже писали:









Международная правозащитная организация Amnesty International деяния, совершённые Эмилем Островко называет “minor drug-related offences”, что переводится как “мелкие правонарушения, связанные с наркотиками”. Это понятие применимо ко всем несовершеннолетним, осуждённым по статье 328 УК «Незаконный оборот наркотиков». Подростки не совершали насильственных действий, и основания содержать их в заключении так долго весьма сомнительны.





Кроме того, Amnesty International обращает внимание и на другие проблемы. Организация подготовила представление для Универсального периодического обзора (УПО) ООН. В мае 2020 года пройдёт 36-я сессия рабочей группы УПО, а в июне нынешнего года эту процедуру пройдёт Республика Беларусь.



