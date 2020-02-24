Проведение встреч в регионах и народное голосование запланировано на период с 4 марта по 15 мая.





Как сообщили Телеграфу организаторы, первым городом, в котором запланированы встречи, будет Городок Витебской области. Встреча здесь запланирована 6 марта.





Дальнейший расклад такой: 7 марта — Витебск, Полоцк / Новополоцк, 8 марта — Поставы, Шарковщина, Миоры, 10 марта — Лепель, 13 — Береза, 14 марта — Брест, Дрогичин, 15 — Пинск, Столин, 17 марта — Барановичи. Дальнейший график поездок пока не сформирован.









«График получился довольно напряженный и потребует много усилий от политиков. Ожидаем, что объезд регионов представительной делегацией станет одной наиболее знаковых событий весны 2020 года и хорошим стартом избирательной кампании единого кандидата», — рассказал руководитель организационного отдела штаба, зампредседателя Движения «За Свободу» Виктор Янчуревич.





Напомним, что представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ) провели 27 января совместную пресс-конференцию, на которой объявили о начале процедуры избрания единого кандидата в президенты.





Документы для участия в праймериз подали шесть человек – Юрий Губаревич, Анна Канопацкая, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Павел Северинец и Алексей Янукевич. Сейчас идет проверка сданных документов и подписей от потенциальных участников.



