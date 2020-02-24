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Палестинцы выпустили по Израилю около 20 ракет

Израильские военные зафиксировали запуск около 20 ракет со стороны Сектора Газа.

Около 10 ракет смогла сбить израильская система противоракетной обороны.

Как сообщает The Times of Israel, палестинские бойцы целились на юг Израиля.

Информации о пострадавших и разрушениях нет – вероятно, снаряды упали в полях или необитаемых районах, пишет .ru.oxu.az
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