В «Марше памяти проклятых солдат», по оценкам полиции, приняли участие около 150 человек. Издание gazeta.pl сообщает, что они выкрикивали лозунги «Проклятые солдаты — навсегда в памяти!», «Народная Гайновка!», «Хотим, чтобы проклятых солдат проходили на уроках истории!», «Бурый, Бурый, наш герой!» В руках у них были польские флаги и символы национальных движений.

Серьезных столкновений с полицией не произошло.

В ответ на марш была организована встреча для людей, которые хотели помолиться за жертв Ромуальда Райса — «Вечная память».

В 1946 году отряд Ромуальда Райса сжег пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек. В 1948 Бурого арестовали, после казнили через повешение.





В 1995 году Варшавский военный окружной суд отменил смертный приговор Райсу, поскольку он «боролся за независимое существование польского государства». После многолетнего разбирательства польские историки пришли к выводу, что действия Бурого «имели признаки геноцида» по отношению к православным белорусам. После отношение к Бурому снова пересмотрели и оправдали.





Белорусский МИД с такой оценкой не согласен и считает, что «преступник не может быть обелен».