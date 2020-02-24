В Польше прошли акции противников и сторонников Бурого. Его отряд убивал белорусов в 1946-м
23 февраля в польском городе Гайновка прошли два мероприятия. Сторонники Ромуальда Райса по кличке Бурый провели «Марш памяти проклятых солдат». А противники собрались на молебен и почтили память жертв его отряда.
В «Марше памяти проклятых солдат», по оценкам полиции, приняли участие около 150 человек. Издание gazeta.pl сообщает, что они выкрикивали лозунги «Проклятые солдаты — навсегда в памяти!», «Народная Гайновка!», «Хотим, чтобы проклятых солдат проходили на уроках истории!», «Бурый, Бурый, наш герой!» В руках у них были польские флаги и символы национальных движений.
Серьезных столкновений с полицией не произошло.
В ответ на марш была организована встреча для людей, которые хотели помолиться за жертв Ромуальда Райса — «Вечная память».
«Радыё Рацыя» сообщает, что собралось около 500 человек, в том числе польский политик Роберт Бедронь и историк Адриан Зандберг. Также присутствовали представители посольств Беларуси в Варшаве и Белостоке. В церкви святого Иоанна Крестителя прошел молебен. Настоятель зачитал имена 79 погибших, обратился к верующим, а также прочитал отрывок из Евангелия по-белорусски.
В 1946 году отряд Ромуальда Райса сжег пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек. В 1948 Бурого арестовали, после казнили через повешение.В 1995 году Варшавский военный окружной суд отменил смертный приговор Райсу, поскольку он «боролся за независимое существование польского государства». После многолетнего разбирательства польские историки пришли к выводу, что действия Бурого «имели признаки геноцида» по отношению к православным белорусам. После отношение к Бурому снова пересмотрели и оправдали.Белорусский МИД с такой оценкой не согласен и считает, что «преступник не может быть обелен».
08:34 24/02/2020
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