Трамп намерен заблокировать публикацию мемуаров Болтона

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Президент CША Дональд Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.





Трамп уверен, что Болтон опубликует конфиденциальную информацию которая не должна уйти за пределы Белого дома.





Трамп якобы заявил, что покуда он является президентом США, книга Болтона не попадет на книжные прилавки.





Самого же Болтона президент назвал «предателем».





«Я дал ему работу, но он оказался предателем, его книгу не следует публиковать хотя бы до ноябрьских выборов… Мы попытаемся заблокировать публикацию… После того, как я покину офис, он может сделать это. Но не сейчас, покуда я в Белом доме», — передают источники слова Трампа.





Книга Болтона должна появиться на прилавках магазинов в марте 2020 года.





Согласно опубликованным в СМИ отрывкам, президент Трамп связывал предоставление многомиллионной военной помощи Украине с расследованием в отношении его политических оппонентов.





Трампа, как пишет Болтон, интересовало расследование украинских правоохранителей деятельности компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.



