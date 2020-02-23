Во время учений США сымитировали ядерный удар по Беларуси

По легенде Россия напала на одну из прибалтийских стран. В одном из учений западные страны «ответили» России обычными вооружениями. В рамках вторых учений США отреагировали при помощи ядерного оружия. Причем военные решили «запустить» несколько единиц ядерного оружия по Беларуси, хотя по легенде страна даже не участвовала в «атаках» российской армии.





Напомним, об учениях с имитацией ядерного удара по России стало известно накануне во время брифинга Министерства обороны США. Деталей учений представитель Минобороны не раскрыл, добавив только, что в отрабатываемом сценарии Россия нанесла удар по цели НАТО в Европе. Ответ США, который отработали на учениях, по словам чиновника, был «ограниченным». Он пояснил, что для этого вопрос сначала согласовывают с министром обороны, а потом и с президентом США.



