Во время учений США сымитировали ядерный удар по Беларуси
Во время трех командно-штабных учениях, проходивших в США, в рамках одного из них было решено «запустить» несколько единиц ядерного оружия по Беларуси, сообщает американское издание Slate.
По легенде Россия напала на одну из прибалтийских стран. В одном из учений западные страны «ответили» России обычными вооружениями. В рамках вторых учений США отреагировали при помощи ядерного оружия. Причем военные решили «запустить» несколько единиц ядерного оружия по Беларуси, хотя по легенде страна даже не участвовала в «атаках» российской армии.
Напомним, об учениях с имитацией ядерного удара по России стало известно накануне во время брифинга Министерства обороны США. Деталей учений представитель Минобороны не раскрыл, добавив только, что в отрабатываемом сценарии Россия нанесла удар по цели НАТО в Европе. Ответ США, который отработали на учениях, по словам чиновника, был «ограниченным». Он пояснил, что для этого вопрос сначала согласовывают с министром обороны, а потом и с президентом США.
19:04 23/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.