20–21 февраля в Брюсселе состоялся саммит ЕС, посвященный обсуждению новой Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2021–2027 годы. Говоря более простым языком, в эти дни лидеры ЕС обсуждают формирование бюджета Европейского Союза на последующие семь лет (на время выхода статьи лидеры ЕС еще не достигли согласия по будущему бюджетному планированию), пишет представитель Украины при ЕС Николай Точицкий для «Зеркала недели»





Это обсуждение было начато еще в 2018 году. Но на этот раз процесс проходит на фоне ряда факторов, среди которых выход из Евросоюза Великобритании, которая традиционно была одним из самых крупных контрибюторов в бюджет ЕС; геополитические амбиции новой Европейской комиссии; масштабная трансформация ряда отраслевых политик ЕС, охваченных концепцией "Европейского зеленого соглашения" и т.п. Перечисленные цели нуждаются в увеличении взносов выше психологической отметки в 1% ВВП, и поэтому бюджетный процесс будет продолжаться еще не одно заседание Европейского Совета.





Европейская комиссия, в свою очередь, вынуждена принимать меры жесткой финансовой дисциплины, состоящие в оптимизации имеющихся инструментов внешней финансовой помощи, в том числе и Европейского инструмента соседства (ЕИС).





Цель ЕИС — направление финансовых ресурсов Евросоюза на поддержку развития и "стабилизации" соседних государств. Финансовый ресурс используется для поддержки и укрепления способностей правительственных органов и гражданского общества на мероприятия по борьбе с коррупцией, имплементацию внутренних реформ, упрощение торговли и укрепление безопасности.





Сейчас планируется, что ЕИС будет объединен с другими инструментами ЕС и охватит не только страны ближайшего соседства, но и вопросы миграции, мировых вызовов и кризисов, а также новые международные инициативы ЕС.





Как уже было указано, в прошлую пятницу главам государств и правительств ЕС не удалось достичь согласия по Многолетней финансовой перспективе на 2021–2027 годы, и поэтому говорить об объемах средств в абсолютных показателях было бы преждевременно.





Традиционно на государства "Восточного партнерства" приходится приблизительно 1/3 выделенных средств, а на "Южное партнерство" — около 2/3.





В связи с возможным слиянием и переформатированием действующих инструментов поддержки и финансирования программ сотрудничества с государствами "Восточного партнерства" Украина вместе со своими партнерами по ВП, заключившими соглашение об ассоциации с ЕС, — Молдовой и Грузией, решила выразить свою обеспокоенность таким возможным негативным влиянием. В частности, министры иностранных дел трех стран обратились в Европейскую комиссию с просьбой не только оставить Европейский инструмент соседства, но и предусмотреть в рамках этого Инструмента дополнительный специальный механизм сотрудничества с тремя ассоциированными странами.





Суть наших сигналов заключается в том, что, заключив Соглашение об ассоциации, украинцы обязались не только создать углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли с Европейским Союзом, но и привести институты и законодательство в соответствие с европейскими стандартами.





Как для Украины, так и для ЕС это — уникальный формат сотрудничества, поскольку в конце указанного пути украинцы будут иметь регуляторное поле, приближенное к государствам — членам ЕС.





И если государства — кандидаты на вступление в ЕС получат на такие потребности финансовую поддержку из инструментов предвступительной помощи, то для ассоциированных партнеров такая отдельная поддержка сейчас не предусмотрена.





Это беспокойство поддержали украинские партнеры, относительно недавно тоже прошедшие путь глубокой трансформации и понимающие вызовы, с которыми столкнулась Украина. Со своей стороны, они обратились в Европейскую комиссию с просьбой оставить в новом бюджете ЕС Европейский инструмент соседства.





Для Украины наличие этого Инструмента важно еще и с учетом вызовов безопасности, с которыми сталкивается наше государство, а также амбициозная повестка дня реформ, внедряемых украинской властью.





Украины продолжает развивать малый и средний бизнес, в т.ч. в рамках кредитов, получаемых в рамках проектов Европейского инвестиционного банка.





Внедряются социальные реформы — образовательная, медицинская и цифровая, которые помогут снизить коррупционные риски при предоставлении государственных услуг. Есть важные сдвиги в сфере реформы таможни.





Особого внимания заслуживают инфраструктурные проекты, направленные на развитие и повышение безопасности автомобильных дорог.





Кроме этого, украинцы вышли с рядом предложений по углублению сотрудничества в сферах цифровой экономики, энергетики, таможни, а также юстиции и внутренних дел.





К тому же Украина выразила заинтересованность в привлечении к реализации "Европейского зеленого соглашения", охватывающего шесть отраслевых политик Евросоюза, и обеспечении национального вклада в достижение климатических амбиций ЕС.





Правительство презентовало проект концепции "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года, обусловленный трансформацией подходов к развитию энергетики в мире и особым вниманием к проблемам борьбы с изменением климата.





Заложенное в концепции "зеленого" энергетического перехода начало изменений может позволить Украине быть среди лидеров в глобальной борьбе с изменением климата и модернизации экономики, с учетом потребностей устойчивого развития.





Так, в частности, на уровне правительства Украины регулярно обсуждаются конкретные предложения по циклической экономике, энергоэфективности и энергосбережению, транспорту и инфраструктуре, развитию водородной энергетики, возобновляемым источникам, применению научного потенциала Украины для внедрения "Европейского зеленого соглашения".





Важным направлением является углубление межрегионального сотрудничества, перенесение евроинтеграции в регионы и громады, поскольку именно на местах будут внедряться реформы, принятые на законодательном уровне.





Местные громады нуждаются не только в европейском законодательстве, но и в практическом руководстве по его выполнению. Поэтому обмен опытом, наработками с европейскими коллегами в решении похожих проблем и усовершенствовании местного управления — все это имеет решающее значение для успешности нашего ассоциированного партнерства с ЕС.





Поэтому именно межрегиональное сотрудничество играет руководящую роль в политике отношений Украины с соседними европейскими государствами, становится важным фактором устойчивого социально-экономического развития регионов и их активного привлечения к процессу европейской интеграции.





Для достижения этих целей нам и нужны Европейский инструмент соседства и активная поддержка ЕС повестки дня реформ, который и в дальнейшем будет консолидировать политические силы и украинское общество.