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Венедиктов: вся история с Беларусью и нынешняя история с Конституцией — связанные вещи

"И уже Беларусь поддавливают для сохранения лица".

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал последние новости о белоруско-российских переговорах.

«Я же сказал, что они договорятся. Но не сразу. Ну договорились. Видимо, договорились. Был звонок в пятницу Путина Лукашенко. И будет по определенной схеме, по-прежнему еще толкаются, но будет поставляться нефть, длинная история, премия, не премия. Пусть Новак нам расскажет. Я надеюсь. Министр энергетики.

Но еще раз повторю, что вся история с Беларусью и нынешняя история с Конституцией — конечно, связанные вещи. Было очевидно, что президент поставил границу для переговорщиков типа к 1 января выяснить, наконец, на что готова Беларусь. Поэтому конец декабря был очень ажиотажный на встречи, на заявления. И когда стало Путину понятно, что легко и красиво соединиться с Беларусью, скажу так совсем, не получится. Он резко сменил курс и план «А» стал планом «Б». А план «Б» стал планом «А». То есть конституционная реформа.

Поэтому план «Б» — Беларусь ушел на второй план. Надо было подбирать хвосты, заодно наказать за нерадивость Беларусь. И мы все это видели. Беспрецедентная открытость в данном случае была. В первую очередь, конечно, со стороны президента Лукашенко и российские комментаторы тоже не стеснялись в выражениях. Особенно пропагандоны с центральных каналов. По ним иногда видно, какие установки они получают от государственных институций.

И затем только я увидел, что после отставки правительства и назначения правительства Мишустина этот информационный напор ослаб. Это значит, что выход был найден внутрироссийский. И уже Беларусь поддавливают для сохранения лица. Договорятся. То, что я и говорил. И действительно 11-12 марта большая группа главных редакторов российских приглашена, разных СМИ, государственных и не государственных приглашена на большой разговор к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Я думаю, что там можно будет позадавать вопросы. И мы, конечно, это осветим и максимально сможем рассказать вам, на какой стадии к началу марта находятся российско-белорусские отношения», - сказал Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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