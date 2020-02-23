Встретился с двойником, не обошлось без постановки. Забавные подробности визита Лукашенко в Египет
Неизвестные факты с переговоров президентов.
Фото: president.gov.by
UDF.BY изучил сюжеты государственных телеканалов Египта и Беларуси и обнаружил немало интересного, о чем в официальных сообщениях промолчали.
Лукашенко встретили мелодией из «Катюши»
Значительною часть двухдневного визита (19-20 февраля) руководителя Беларуси президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси хвастался перед ним строительством новой административной столицы, которая будет находиться в 45 км от Каира.
Среди ее объектов был и Дворец культуры и искусств. Там Александра Лукашенко встретил оркестр в образе древнеегипетских фараонов, который почему-то исполнил не какую-нибудь белорусскую мелодию, а советскую песню «Катюша».
Власти Египта явно переборщили с охранниками
По жутко охраняемым и почти пустынным объектам руководители двух стран передвигались в сопровождении большой группы местных охранников. Порой те едва ли не мешали пресс-службам выполнять свои обязанности, плотно обступив первых лиц.
Впечатлил и кортеж президентов, собранный охраной для передвижения президентов по пустынным улицам строящейся административной столицы.
Эпизод с автомобилем Лукашенко
В один из моментов, когда руководитель Беларуси садился в автомобиль, к другой задней дверце подлетело сразу четверо мужчин. После небольшой суматохи один из них подсел к Лукашенко.
Можно только предполагать: был ли это один из назойливых охранников, или чиновник из белорусской делегации.
Эйсмонт сменила не только наряды, но и сумочки
Пресс-секретарь руководителя Беларуси Наталья Эйсмонт как обычно выделялась в правительственных делегациях модной одеждой и аксессуарами. В первый день визита она была в темном костюме и с темной сумкой. Назавтра – в светлом.
Наталья Эйсмонт – в первом ряду
Сотрудницы делового протокола Дарьи Шманай рядом с руководителем страны на этот раз видно не было.
Шакутин впервые за долгое время появился рядом с Лукашенко
После того, как против брата руководителя «Амкодора» было выдвинуто уголовное обвинение Александр Шакутин перестал появляться в ближнем окружении Лукашенко – по крайней мере в присутствии журналистов.
Два месяца назад глава аптечной сети «Искамед» Сергей Шакутин был приговорен к 1,5 года лишения свободы. И вот его брат уже засветился возле руководителя страны, также отправившись на переговоры в Египет.
Александр Шакутин – крайний слева
Сообщается, что «Амкодор» подписал контракт на поставку в эту страну 50 машинокомплектов.
Постановка со счастливыми египтянами
Когда президенты разъезжали по строящейся новой административной столице Египта, их привествовала группа египтян, обрадованных такой встрече. Откуда на громадной и хорошо охраняемой стройке могли взяться «местные жители» – вопрос риторический.
Лукашенко встретил «двойника»
Во время путешествия президентов по павилиону, где им рассказывали о выпускаемой в двух странах продукции, случился забавны эпизод. Руководитель Беларуси встретил человека, довольно похожего на него.
Фото: president.gov.by
12:52 23/02/2020
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