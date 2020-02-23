Канада осудила Россию за ее кибератаки в Грузии

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Канады, пишет Укринформ.





"28 октября 2019 года более 15 тысяч правительственных сайтов и онлайн-страниц СМИ были выведены из строя в очередной попытке России дестабилизировать Грузию и поколебать ее демократические институты. По нашим оценкам, эти действия были совершены "Sandworm Team", которая финансируется кибернетическим подразделением российской военной разведки ГРУ", - говорится в распространенном заявлении.





В ведомстве подчеркнули, что Канада решительно осуждает эти злонамеренные действия.





"Эти действия имеют целью посеять раздор в Грузии накануне нынешних парламентских выборов и демонстрируют откровенное пренебрежение к международному праву, нормам и соглашениям. Это является только одним случаем в серии злонамеренных действий России, среди которых: использование программного обеспечения NotPetya, что обусловило серьезные перебои в Украине в 2017 году, а также взлом международных спортивных и антидопинговых организаций в 2018 году ", - заявили в канадском МИД.









В заявлении отмечается, что Канада остается непреклонной в солидарности с союзниками и партнерами в выявлении злонамеренной поддерживаемой государством кибердеятельности.





"Мы остаемся преданными сотрудничеству с партнерами для поддержания открытого, надежного и безопасного использования кибепространства, и призываем Россию немедленно прекратить такие действия", - подытожили в МИД.





Ранее на этой неделе о причастности России к кибератакам на Грузию заявила Великобритания.