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В пятницу представитель американского оборонного ведомства заявил, что США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе. По его словам, "сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО".





"Давайте мы на мексиканско-американской границе проведём такие же учения. Что скажут американцы?", - спросил Жириновский во время присуждения званий "Почетный кремлёвец" в Московском высшем общевойсковом командном училище. Одним из обладателей почетного знака стал Жириновский, трансляция велась в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".





Лидер ЛДПР подчеркнул, что Россия "наносит" ответные удары в мирное время только в теории, а США проводят учения у границ РФ, что куда более опасно.

"Они стоят у наших границ – в наглую. Как Наполеон, как Гитлер. Опять те же полчища, те же страны с самым страшным оружием и отрабатывают учения - ответный удар. Ты учения проводишь, чтобы нанести удар, ответный мы сделаем", - заключил Жириновский.