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Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

Сирийские ПВО будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны.

 Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование сирийских Вооруженных сил.
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