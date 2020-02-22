Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты
Сирийские ПВО будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны.
17:43 22/02/2020
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Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.