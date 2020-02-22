



В 2018 году Махатхир пришел на должность премьер-министра от оппозиционной коалиции. До этого он на протяжении 22 лет (с 1981-го по 2003-й) возглавлял правительство от правящей пар-тии. Летом политик отметит свой юбилей.





Сам Махатхир ранее заявлял, что может остаться у власти до 2030 года и пообещал, что уйдет в отставку лишь тогда, когда решит проблемы, оставшиеся после прошлого правительства.





"Я горжусь тем, что все предоставили мне решать, когда мне следует отказаться от должности", - заявил премьер.



