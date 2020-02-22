Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост. Ему 94 года
Высший совет правящей коалиции Малайзии "Альянс надежды" вынес решение, согласно кото-рому 94-летний премьер-министр Махатхир Мохамад может в самостоятельном порядке решить, когда он оставит свой пост. Об этом пишет издание Star.
В 2018 году Махатхир пришел на должность премьер-министра от оппозиционной коалиции. До этого он на протяжении 22 лет (с 1981-го по 2003-й) возглавлял правительство от правящей пар-тии. Летом политик отметит свой юбилей.
Сам Махатхир ранее заявлял, что может остаться у власти до 2030 года и пообещал, что уйдет в отставку лишь тогда, когда решит проблемы, оставшиеся после прошлого правительства.
"Я горжусь тем, что все предоставили мне решать, когда мне следует отказаться от должности", - заявил премьер.
14:09 22/02/2020
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