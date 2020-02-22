Блумберг продаст свою компанию, если будет избран президентом
Претендент на пост президента США Майкл Блумберг продаст поставщика финансовой инфор-мации Bloomberg LP, сделавшего его миллиардером, если окажется в Белом Доме по итогам но-ябрьских выборов, сообщил его предвыборный штаб.
Блумберг быстро набирает очки в опросах общественного мнения после того, как вступил в гон-ку за выдвижение от Демократической партии, и примет участие в первых для себя предвыбор-ных дебатах в среду. Демократам предстоит бросить вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу на выборах 3 ноября.
“Если он будет избран, Майк продаст компанию”, - сказала представитель Блумберга Галия Слэйен.
Представитель штаба Блумберга сказала, что процесс начнется с перевода компании в слепой траст с последующей продажей, передает Reuters.
Поставщик финансовой информации и новостей Bloomberg LP была создана в 1981 году и являет-ся частной компанией, контролируемой ее основателем, Майклом Блумбергом. Аналитики из Burton-Taylor International Consulting оценивают выручку компании за 2019 год более чем в $10 миллиардов, пишет afn.by.
11:30 22/02/2020
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