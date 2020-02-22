Блумберг продаст свою компанию, если будет избран президентом

Блумберг быстро набирает очки в опросах общественного мнения после того, как вступил в гон-ку за выдвижение от Демократической партии, и примет участие в первых для себя предвыбор-ных дебатах в среду. Демократам предстоит бросить вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу на выборах 3 ноября.





“Если он будет избран, Майк продаст компанию”, - сказала представитель Блумберга Галия Слэйен.





Представитель штаба Блумберга сказала, что процесс начнется с перевода компании в слепой траст с последующей продажей, передает Reuters.





Поставщик финансовой информации и новостей Bloomberg LP была создана в 1981 году и являет-ся частной компанией, контролируемой ее основателем, Майклом Блумбергом. Аналитики из Burton-Taylor International Consulting оценивают выручку компании за 2019 год более чем в $10 миллиардов, пишет afn.by



