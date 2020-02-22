+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Блумберг продаст свою компанию, если будет избран президентом

Претендент на пост президента США Майкл Блумберг продаст поставщика финансовой инфор-мации Bloomberg LP, сделавшего его миллиардером, если окажется в Белом Доме по итогам но-ябрьских выборов, сообщил его предвыборный штаб.

Блумберг быстро набирает очки в опросах общественного мнения после того, как вступил в гон-ку за выдвижение от Демократической партии, и примет участие в первых для себя предвыбор-ных дебатах в среду. Демократам предстоит бросить вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу на выборах 3 ноября.

“Если он будет избран, Майк продаст компанию”, - сказала представитель Блумберга Галия Слэйен.

Представитель штаба Блумберга сказала, что процесс начнется с перевода компании в слепой траст с последующей продажей, передает Reuters.

Поставщик финансовой информации и новостей Bloomberg LP была создана в 1981 году и являет-ся частной компанией, контролируемой ее основателем, Майклом Блумбергом. Аналитики из Burton-Taylor International Consulting оценивают выручку компании за 2019 год более чем в $10 миллиардов, пишет afn.by.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru