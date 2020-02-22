МН-17 и PS752: кто загоняет крысу в угол?

Вот и Россия под воздействием пропаганды, судя по всему, заболела той же болезнью, ведь как иначе объяснить, что на фоне всех пожаров, взрывов и прочих событий, характерных для нынешней РФ, практически всегда ищется вредитель «извне».





Даже если войной на кого-то пошли – для многих россиян — это тоже не правда, в их понимании агрессивный сосед на их миролюбивую страну напал.





Если исходить из этого, в ситуации со сбитым Боингом МН-17 нечего по-другому в принципе быть не может.





С другой стороны, это объясняет тот факт, что в свете приближающейся даты первого судебного заседания по данному делу (9 марта), а также неоспоримой вины самой России в уничтожении авиалайнера, Москва осуществляет беспрецедентную информационную атаку на международное расследование.









Буквально за считанные дни активизировались практически все кремлевские элементы как в европейском политикуме, так и в СМИ.





Снимаются «документальные фильмы», в сеть выкладываются «убойные» документы и, правда, при современном уровне техники, долго ли их сфабриковать, а «ботофермы» вовсю тиражируют дезинформациию которую в последствии как истину в последней инстанции подхватывают «серьезные» российские СМИ.





Вместе с тем, после полученных международной следственной группой прямых доказательств причастности РФ к делу, прямо сейчас крен «фейкогенераторов» несколько изменился – самым главным является воздействие на зрителя в самой России, а иностранные рассматриваются как «побочный эффект».





Достоверно сложно сказать почему так, возможно это связанно с тем, что последний и, надо сказать, дорогостоящий «документальный фильм», снятый на деньги Кремля голландским блоггером Максом ван дер Верффом, на Западе не привел вообще ни к какому эффекту, разве, что автор свое честное имя утратил.





Как бы там ни было, основные усилия авторов фарса «Россия ни в чем не виновата» направлены на прокачанного российской пропагандой до 80 lvl российского зрителя.





Зачем? По большому счету так же непонятно, ну не пойдут же простые россияне протестовать против своего правительства, если даже достоверно узнают, что МН-17 именно РФ сбила, видимо, кто-то в Кремле решил: «так надо», а приказы не обсуждаются, да и платят отлично.





Есть, правда, второй – более реальный вариант: в стране, где все валится, от мостов до ракет, а слово «взрыв» в информационных сообщениях заменено на «хлопок», люди в принципе не должны ни о чем задумываться: они великие, во всем правые и миролюбивы до абсолюта, в общем все в полном соответствии с выдуманными «скрепами».





В соответствии со всеми этими нарративами в медийное пространство забрасываются очередные фейки на темы вроде того, что «согласно данным Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в районе крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17 установок «Бук» не было вообще».





Все делается по принципу: чем сильнее бред, тем «разгоряченный читатель» быстрее в него поверит. Доходит и до смешного, вдумайтесь, с точки зрения российской пропаганды Китай, в разгар борьбы с короновирусом, также озаботился «невиновностью РФ» в деле МН-17, опубликовав соответствующие материалы на своем портале Sohu.





Именно так и создается «картинка» или, другими словами, рисуется новый, фейковый образ мира для среднего россиянина, где «все прогрессивное человечество», как говорится, в едином порыве поддерживает Россию.





С другой стороны, понять их можно, ведь перед судом по делу МН-17 — это очень важно, потом другая информационная волна пойдет: о «кознях проклятых империалистов», которые невзирая на твердые «доказательства» приняли неправомерное решение.





А они – «железные»: диспетчер Карлос, летчик Волошин, Цемах, «Алмаз-Антей» – вон какую работу провел, а покойный пророссийский сепаратист Захарченко вообще все своими глазами на высоте 10 километров видел, сокол, что тут сказать. В России вообще «глазастые» собрались, Елена Серова даже обстрелы Донбасса из космоса наблюдала.





Идиотизм, конечно, но на таком фоне легко спрогнозировать, что при таком уровне доказательной базы – платить придется, и не только за Боинг.





Например, снова в этой «проклятой» Гааге приняли судебное решение выплатить $50 млрд. по делу ЮКОСА, украинский «Нефтегаз» уже $3 млрд. получил и еще иск за собственность в аннексированном Крыму на $8 млрд. подает и это не просто не все, это – только начало.





А выплачивать все равно придется, сколько в свою конституцию изменений о главенствующей роли собственного права над международным не вноси и «железный занавес» не опускай, это все равно не поможет.





В том числе и поэтому средний россиянин должен понимать: если пенсионный возраст в РФ поднимут до ста лет, то виноват в этом не Путин, а Запад.





На первый взгляд, это все их, внутренние проблемы, если тебе повезло, и ты находишься по другую сторону «железного занавеса», посмеялся и все. Но нет, «землетрясение» в РФ создает цунами, которое весьма влияет на окружающий ее мир.





С МН-17 та же история, проблема в том, что любое «незакрытое» событие имеет склонность к повторяемости, например, отсутствие внятной жесткой реакции на сбитый малазийский Боинг уже косвенно повлияло на катастрофу украинского самолета в Иране.





Посудите сами, нельзя игнорировать факт аналогий между катастрофами малазийского самолета рейса МН-17 над востоком Украины летом 2014 и украинского рейса PS752 вблизи Тегерана, а главным связующим звеном в обоих трагедиях является произведенное в России оружие.





Многие западные эксперты уже отметили, что одно из их основных причин стало несовершенство систем распознавания российских ПВО, приведшее в конечном итоге к этим трагедиям. Да, разные комплексы, «Бук» в случае МН17 и «Тор» – PS752, как и различные их «операторы», но фатальная ошибка она и та же: неправильное распознавание цели, плюс человеческий фактор.





В первом случае Боинг был принят за украинский военный транспортник, а во втором – за американскую ракету.





С другой стороны, что можно ожидать от комплексов, которые производятся по фактически одной и той же технологии с середины 70-х годов прошлого века, причем за это время изменилось только одно: упала квалификация их «сборщиков» и комплектующих.





Образование самих военных, как российских, так и иностранных, судя по всему так же упало, причем, вполне возможно до критического уровня ведь несмотря на возможные оправдания, что в обоих случаях присутствовал человеческий фактор: усталость оператора, напряженная обстановка вокруг – все это не правда – за наведение на цель и подготовку к пуску в современных условиях обязан отвечать компьютер, которого в российских ПВО толком нет или он отвратительно настроен.









Все это подтверждается также «полностью закрытым сирийским небом», где израильские ВВС вообще не обращают внимания на ПВО российского производства, а из их значимых «достижений» вспоминается только ошибочно сбитый собственный транспортник да ракета, долетевшая до Кипра.





Становится понятным почему оператор БУКа или ТОРа полагаясь на систему наведения комплексов, которая индентифицировала гражданские самолеты как военные объекты нажал на «красную кнопку».





Все это ни в коей мере не снимает вины с конкретного человека, который произвел выстрел по МН-17 или PS752, скорее поднимает проблему в другой плоскости: доколе РФ будет посылать в помощь свои регулярные войска или передавать «борцам за свободу» по всему миру, которые на самом деле являются террористами, свое вооружение уровня неосознанно делающее их «обезьянами с гранатой»?





Ведь если ничего не делать, в будущем ничего не изменится: продажа вооружения является одной из главных экспортных статей доходов в РФ, а системного решения проблемы некондиционного качества ее, надо отдать должное, весьма мощного вооружения не предвидится даже в среднесрочной перспективе, а это – колоссальные опасности, как минимум для авиаперевозок.





Россия, благодаря своей пропаганде, продолжает жить по путинской формуле: не загоняйте крысу в угол – она становится опасна.





Позволим уточнить, если кто кого и загоняет, то только сами себя, с чувством, толком и расстановкой, ведь настоящей мудрости, которая кроется в поиске ошибок в себе, а не других, не просто не наблюдается, даже предпосылок пока нет, у «глубинного народа» все вокруг виноваты, так было, есть, но хочется надеяться, что не будет…















