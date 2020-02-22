Египет планирует открыть посольство в Беларуси
Египет планирует открыть посольство в Беларуси. Об этом было заявлено в среду в Каире по итогам переговоров Александра Лукашенко и египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Как сообщает president.gov.by, Лукашенко приветствовал такие планы. "Мы окажем для этого всяческую поддержку как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем", — заявил он. Белорусский руководитель выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут вывести сотрудничество "на качественно новый уровень".
Каир выразил желание открыть в Минске посольство еще раньше, и белорусские власти предложили несколько участков. Однако египтяне еще не приняли решение, сообщает euroradio.fm
09:52 22/02/2020
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