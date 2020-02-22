Совет старейшин поддержал кандидатуру Николая Козлова
Николай Козлов встретился со старейшинами ОГП, чей вклад в становление и развитие партии является неоспоримым.
Они обсудили процедуру праймериз ("народного голосования"). Старейшины поддержали кандидатуру Николая. Они видят его достойным единым кандидатом от оппозиции, реальной альтернативой Лукашенко в кампании-2020.
Встреча прошла при участии
премьер-министра Беларуси в 1994-96 гг., председателя правления Белагропромбанка в 1991-94, члена Нацкома ОГП М.Н.Чигиря;
экс-председателя Нацбанка РБ в 1991-95 гг., академика и вице-президента международной Академии наук «Евразия», Почетного председателя ОГП, доктора экономических наук, профессора С.А.Богданкевича;
бизнесмена, создателя ОАО "Амкодор", академика Белорусской инженерной технологической академии, В.М.Шлындикова;
экс-проректора БГУ, кандидата химических наук А.В.Павлова;
депутата ВС СССР, члена межрегиональной группы, политика, юриста, радиофизика, директора Восточноевропейской школы политических исследований, члена Политсовета ОГП А.О.Добровольского.
09:09 22/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.