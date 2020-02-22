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Совет старейшин поддержал кандидатуру Николая Козлова

Николай Козлов встретился со старейшинами ОГП, чей вклад в становление и развитие партии является неоспоримым.

Они обсудили процедуру праймериз ("народного голосования"). Старейшины поддержали кандидатуру Николая. Они видят его достойным единым кандидатом от оппозиции, реальной альтернативой Лукашенко в кампании-2020.


Встреча прошла при участии

премьер-министра Беларуси в 1994-96 гг., председателя правления Белагропромбанка в 1991-94, члена Нацкома ОГП М.Н.Чигиря;

экс-председателя Нацбанка РБ в 1991-95 гг., академика и вице-президента международной Академии наук «Евразия», Почетного председателя ОГП, доктора экономических наук, профессора С.А.Богданкевича;

бизнесмена, создателя ОАО "Амкодор", академика Белорусской инже­нерной технологической академии, В.М.Шлындикова;

экс-проректора БГУ, кандидата химических наук А.В.Павлова;

депутата ВС СССР, члена межрегиональной группы, политика, юриста, радиофизика, директора Восточноевропейской школы политических исследований, члена Политсовета ОГП А.О.Добровольского.
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