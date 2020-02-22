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Новые кадровые назначения в Вооруженных Силах

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Генерального штаба и командовании войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Соответствующие указы глава государства подписал 21 февраля

Об этомм  сообщает БЕЛТА.

Генерал-майор Игорь Король назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Он освобожден от должности заместителя начальника Генштаба по боевому управлению.

Начальником управления территориальной обороны - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Руслан Косыгин. На ранее занимаемую им должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен полковник Владимир Куприянюк.

На пост командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен полковник Виктор Гулевич.
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