Вячеслав Сивчик получил третьи по счету 15 суток ареста
Судья суда Партизанского района Минска Наталья Дедкова 20 февраля присудила лидеру Движения солидарности "Разам" Вячеславу Сивчику новые 15 суток ареста.
Вячеслав Сивчик на акции 29 декабря в Минске
Активиста признали виновным в участии в декабрьской акции протеста против углубленной интеграции. Об этом сообщила активистка Елена Толстая в Facebook.
Также Елена Толстая уточнила "Весне", что судили в этот раз активиста за акцию 21 декабря.
Это третья по счету 15 суток, которые выносит суд Партизанского района по отношению в Сивчика. До этого судья Анатолий Борисёнок вынес решения по его двум делам - по 15 суток за участия в акциях 8-го и 20-го декабря. Еще два административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях против лидера Движения солидарности "Разам" были прекращены.
Впереди у Вячеслава Сивчика еще один суд за акцию против интеграции. Он состоится в том же суде Партизанского района 24 февраля.
Кроме того, в судах Полоцка и Новополоцка сегодня проходят новые суды над участниками акции за независимость, которая прошла в Полоцке 4 января. Известно, что в Новополоцке судья Балаболава оштрафовала активиста "Народной громады" Евгения Вильского на 10 базовых величин (270 рублей).
08:10 22/02/2020
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