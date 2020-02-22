Вячеслав Сивчик получил третьи по счету 15 суток ареста

Вячеслав Сивчик на акции 29 декабря в Минске





Активиста признали виновным в участии в декабрьской акции протеста против углубленной интеграции. Об этом сообщила активистка Елена Толстая в Facebook.





Также Елена Толстая уточнила "Весне", что судили в этот раз активиста за акцию 21 декабря.





Это третья по счету 15 суток, которые выносит суд Партизанского района по отношению в Сивчика. До этого судья Анатолий Борисёнок вынес решения по его двум делам - по 15 суток за участия в акциях 8-го и 20-го декабря. Еще два административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях против лидера Движения солидарности "Разам" были прекращены.





Впереди у Вячеслава Сивчика еще один суд за акцию против интеграции. Он состоится в том же суде Партизанского района 24 февраля.





Кроме того, в судах Полоцка и Новополоцка сегодня проходят новые суды над участниками акции за независимость, которая прошла в Полоцке 4 января. Известно, что в Новополоцке судья Балаболава оштрафовала активиста "Народной громады" Евгения Вильского на 10 базовых величин (270 рублей).



