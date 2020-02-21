Россия и Беларусь договорились по нефти. Кто победил?

Министр энергетики Александр Новак подтвердил, что Россия готова пойти на уступки. О чем идет речь и сколько в итоге получит Беларусь?





Президент России Владимир Путин 21 февраля предложил посчитать, сколько Беларусь теряет от налогового маневра в российской нефтяной отрасли, заявил Лукашенко.





Согласно налоговому маневру в России постепенно снижаются экспортные пошлины на нефть и растет налог на добычу полезных ископаемых. Беларусь получает сырье из России беспошлинно, поэтому сейчас, по данным "Белнефтехима", стоимость российской нефти для Минска составляет 83% от мировой цены. То есть выгоду Беларуси можно оценить в 17% от мировых цен на нефть.





К 2024 году экспортные пошлины обнулятся, и эта выгода исчезнет. В результате Беларусь будет получать нефть уже по мировым ценам.





"Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 млрд долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины - она же все время снижается - получим 700 млн долларов, он сказал: мы 300 млн долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", - заявил Лукашенко.





Министр энергетики Александр Новак заявил, что российская сторона предложила Беларуси снижать премии на 2 доллара за тонну каждый год. Лукашенко также сказал, что позиция по поставкам и ценам на нефть и газ "абсолютно прояснилась".

О каких премиях идет речь?

Сейчас российские нефтяные компании могут продавать нефть любым странам и получать мировую цену, но часть полученных денег придется отдать в российский бюджет в виде пошлины, отмечает старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.





Когда компании продают нефть в Беларусь, то они получают те же деньги, как если бы платили пошлину, которую в случае с Минском не платит в итоге никто. Потери в результате несет российский бюджет, который не получает поступления в виде пошлины.





Беларусь с 2007 года платит российским компаниям премию за поставки нефти (хотя и с перерывами). Тогда эта система работала иначе: Беларусь покупала нефть ниже мировой цены, а значит российским компаниям было просто невыгодно ей поставлять нефть.









"Российским компаниям было интереснее экспортировать нефть в дальнее зарубежье, но их российское правительство принуждало продавать Беларуси по сниженной цене, и придумали премии, чтобы как-то компенсировать эти потери", - объясняет Иосуб.





В 2010 году сырьевые компании России потребовали увеличить эту надбавку, потому что Беларусь получала прибыль от экспорта нефтепродуктов, вырабатываемых из дешевой российской нефти.





Налоговый маневр, который обнулит пошлины к 2024 году, приведет к тому, что Беларусь будет вынуждена платить полную мировую цену плюс премии. Пока же у Минска сохраняется дисконт. Тем не менее Лукашенко просит Москву отменить премии уже сейчас.





В данный момент российским компаниям все равно, куда продавать - в Беларусь или на другие рынки, отмечает Иосуб. Они в любом случае получают мировую цену минус пошлину. В таком случае непонятно, за что им платить премию, объясняет он логику белорусских властей. В Минске считают, что российские компании необоснованно наживаются на белорусском рынке, потому что получают больше выгоды от поставок в Беларусь, чем в другие страны.





Москва же отмечает, что даже с премиями Беларусь платит меньше, чем платила бы по мировым ценам. Потери в виде неполучения пошлин несет российский бюджет, это по сути субсидирование белорусской экономики, говорит аналитик RusEnergy Михаил Крутихин.





"С одной стороны, можно россиянам сказать: вы тут незаконно обогащаетесь на нас за счет премии и продаете нам дороже, чем всему миру, - говорит Иосуб. - Но они могут возразить: а вы все равно покупаете дешевле, чем по мировой цене".

Кому выгоднее?

Чтобы оценить все последствия договоренностей, нужно дождаться заключения контрактов на поставку нефти между "Белнефтехимом" и российскими нефтекомпаниями, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.





Он предполагает, что детали этого соглашения могли обсуждаться во время визита в Минск главы "Роснефти" Игоря Сечина, который мог выполнять роль переговорщика.