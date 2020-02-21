"Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции", - сказал Песков журналистам.





"Путин также проинформировал участников совещания об итогах своего сегодняшнего телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений", - отметил он.









По его словам, во встрече приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.





Разногласия между РФ и Турцией по ситуации в Идлибе





В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в том, что они атакуют мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе, и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации, пишет interfax.by

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков. Действия сирийской армии в Идлибе поддержал и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, военные Сирии реагируют на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу, в частности, на действия боевиков, которые не соблюдают режим прекращения огня.





Зона деэскалации Идлиб, помимо одноименной провинции Идлиб, включает часть территорий соседних провинций - Латакия, Хама и Алеппо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в феврале потребовал от Дамаска до конца месяца вывести войска из Идлибской зоны. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".





Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как хотела Турция, и стороны далеки от того, чтобы выработать общую позицию.



