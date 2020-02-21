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Теперь могут принудительно: Порошенко проигнорировал более 30 повесток ГБР на допрос

Соответствующее ходатайство следователя Госбюро расследований удовлетворил Печерский суд, пишут СМИ.

Фото: Пресс-служба президента

Печерский райсуд Киева дал разрешение Госбюро расследований на принудительный привод бывшего президента Петра Порошенко на допро 28 февраля. Об этом сообщает в пятницу, 21 февраля, Украинская правда со ссылкой на представителя ГБР.

При этом несколько изданий опубликовали документ соответствующего решения.

В тексте отмечается, что суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя ГБР Корецкого А.П.

В свою очередь, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что суд не сообщил экс-президенту о своем заседании и, по его мнению, нарушил территориальную подсудность. "То есть решение является очевидно неправосудным", - считает Головань.


Адвокат убежден, что это решение нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет обжаловано.

Напомним, Порошенко был на допросе в ГБР 24 января. После этого он уже проигнорировал три повестки. В целом экс-президент на являлся по вызову следователей более 30 раз.
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