"Иностранные гости парада 9 мая должны помнить, что Россия их использует"
Торжественные мероприятия в Москве в честь 75-летия победы станут политической ловушкой для государственных лидеров и официальных делегаций стран, которые согласятся принять в них участие.
Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, отвечая на вопрос Укринформа относительно возможного участия в них украинской делегации.
"Россия, которая является страной-агрессором, которая нарушила международное право, имеет не только ряд преступлений за собой, но и очень позорную практику инструментализации истории. То есть использование исторических событий и фактов для достижения политических целей.
И военный парад в России на Красной площади в этом году тоже будет инструментом для достижения политических целей, а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны и не для честного освещения данных", - подчеркнул Дробович.
По его словам, соответственно все, кто захотят принять участие в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда иначе как "победобесие" не называет, должны считаться с тем, что они станут инструментом российской агрессивной политики.
"И это касается не только Украины, но и любых лидеров государств Европы, Соединенных Штатов Америки, Азии... Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистских, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны.
Такая позиция не только Института национальной памяти, но и общий консенсус адекватных ученых и в Украине, и в мире ", - сказал глава УИНП.
Он добавил, что это очевидные риски, и с ними надо считаться.
"Фактически это политическая ловушка для всех, кто будет даже помышлять участвовать в параде. А мы, кстати, должны сказать, что многие европейские лидеры или делегации планируют участвовать в этих мероприятиях. Украинский институт национальной памяти предостерегает, что это будет использовано Россией в политических целях ", - еще раз подчеркнул Дробович.
17:53 21/02/2020
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