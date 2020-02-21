Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, отвечая на вопрос Укринформа относительно возможного участия в них украинской делегации.





"Россия, которая является страной-агрессором, которая нарушила международное право, имеет не только ряд преступлений за собой, но и очень позорную практику инструментализации истории. То есть использование исторических событий и фактов для достижения политических целей.





И военный парад в России на Красной площади в этом году тоже будет инструментом для достижения политических целей, а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны и не для честного освещения данных", - подчеркнул Дробович.





По его словам, соответственно все, кто захотят принять участие в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда иначе как "победобесие" не называет, должны считаться с тем, что они станут инструментом российской агрессивной политики.





"И это касается не только Украины, но и любых лидеров государств Европы, Соединенных Штатов Америки, Азии... Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистских, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны.





Такая позиция не только Института национальной памяти, но и общий консенсус адекватных ученых и в Украине, и в мире ", - сказал глава УИНП.





Он добавил, что это очевидные риски, и с ними надо считаться.





"Фактически это политическая ловушка для всех, кто будет даже помышлять участвовать в параде. А мы, кстати, должны сказать, что многие европейские лидеры или делегации планируют участвовать в этих мероприятиях. Украинский институт национальной памяти предостерегает, что это будет использовано Россией в политических целях ", - еще раз подчеркнул Дробович.