+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Иностранные гости парада 9 мая должны помнить, что Россия их использует"

Торжественные мероприятия в Москве в честь 75-летия победы станут политической ловушкой для государственных лидеров и официальных делегаций стран, которые согласятся принять в них участие.

Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, отвечая на вопрос Укринформа относительно возможного участия в них украинской делегации.

"Россия, которая является страной-агрессором, которая нарушила международное право, имеет не только ряд преступлений за собой, но и очень позорную практику инструментализации истории. То есть использование исторических событий и фактов для достижения политических целей. 

И военный парад в России на Красной площади в этом году тоже будет инструментом для достижения политических целей, а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны и не для честного освещения данных", - подчеркнул Дробович.

По его словам, соответственно все, кто захотят принять участие в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда иначе как "победобесие" не называет, должны считаться с тем, что они станут инструментом российской агрессивной политики.

"И это касается не только Украины, но и любых лидеров государств Европы, Соединенных Штатов Америки, Азии... Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистских, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны. 

Такая позиция не только Института национальной памяти, но и общий консенсус адекватных ученых и в Украине, и в мире ", - сказал глава УИНП.

Он добавил, что это очевидные риски, и с ними надо считаться.

"Фактически это политическая ловушка для всех, кто будет даже помышлять участвовать в параде. А мы, кстати, должны сказать, что многие европейские лидеры или делегации планируют участвовать в этих мероприятиях. Украинский институт национальной памяти предостерегает, что это будет использовано Россией в политических целях ", - еще раз подчеркнул Дробович.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru