"Нужно расследовать давление на правозащитника"

Руководитель Фонда Кастуся Калиновского (Грузия) Зураб Ванишвили направил специальному докладчику ООН по Беларуси Анаис Марин факты морального давления на белорусского правозащитника. Спецдокладчик взяла дело Олега Волчека на контроль.





Обеспокоенность Зураба Ванишвили вызвали обыски в квартире руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека.





2 января коммунальщики обнаружили в реке Свислочь спортивную сумку с отрезанными кистями.





В квартире Олега Волчека и его брата на проспекте Победителей в Минске, которая находится в 500 метрах от места обнаружения страшной находки, были проведены два обыска.





5 января в Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, чей труп был обнаружен в квартире на Романовской Слободе.





8 января была найдена минчанка Анна Климович, которую объявляли в розыск в связи исчезновением по месту жительства и из-за которой проходили обыски у правозащитника Олега Волчека.





10 января 26-летнему уроженцу Туркменистана предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса), он взят под стражу.





13 января Олег Волчек направил жалобу Генпрокурору на незаконные действия прокурора города Минска Олега Лаврухина. Правозащитник потребовал прекратить уголовное преследование его и его близких родственников, в связи с отсутствием в действиях какого-либо состава преступления.





Кроме того, правозащитник требует «принести официальное извинение от имени прокуратуры города Минска за выдачу санкции на незаконный обыск в моей квартире в связи с убийством женщины».





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Однако прокуратура признала действия следственных органов законными, вещи ему не вернули. Естественно, никаких извинений Волчек тоже и не дождался.





«Мы обеспокоены ситуацией вокруг руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека, которая связана с преследованием властями за его активную правозащитную деятельность в отстаивании прав человека в стране, - говорится в письме на имя спецдокладчика ООН. - Олег Волчек с самого начала назвал данную провокацию правоохранительных органов надуманной, целью которой являлось запугивание, попытка заставить правозащитника не выступать по теме пропавших политиков в Беларуси».





Олег Волчек является руководителем общественной комиссии по расследованию насильственных исчезновений оппозиционных политиков экс-министра МВД Юрия Захаренко, вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и телеоператора Дмитрия Завадского.





16 декабря 2019 года издание Deutsche Welle опубликовало интервью бывшего бойца беларуского спецподразделения Юрия Гаравского, который рассказал, как он в команде своих коллег убивал оппозиционных политиков.





Олег Волчек выступил в качестве эксперта в фильме.





Зураб Ванишвили просит спецдокладчика обратиться к властям Беларуси о проведении всестороннего и объективного расследования данного факта и принять меры к виновным лицам за создание препятствий в работе руководителю правозащитного центра.





«Бюрократическому аппарату будет сложнее подтасовать факты»

В комментарии Белорусскому партизану Зураб Ванишвили пояснил мотивы обращения к спецдокладчику ООН по Беларуси:





- Олег Волчек является руководителем общественной комиссии по расследованию обстоятельств похищения Юрия Захаренко и других исчезнувших политиков. На этом фоне любой нездоровый интерес правоохранительных органов к персоне Олега Волчека, в том числе и обыски в его квартире, могут привести к тому, что в один хороший день ему могут подбросить что-нибудь криминальное.





Как считает грузинский правозащитник, внимание спецдокладчика ООН снижает риски для Олега Волчека:





- Думаю, Анаис Марин может заинтересоваться этим делом. А значит, бюрократическому аппарату Республики Беларусь будет сложно подтасовать факты и обвинить Волчека во всех смертных грехах.





Лично я опасаюсь, что безопасности и свободе Олега Волчека существует прямая угроза. Поэтому я и обратился к специальному докладчику ООН по Беларуси, мандат которого, кстати, Беларусь не признает до сих пор.









«Все пазлы сошлись – обыск был незаконным»

Ситуацию прокомментировал правозащитник Олег Волчек:





- С самого начала я заявлял следователям, что их подставляют. Ночной обыск 3 января был связан с поиском «без вести пропавшей» Анны Климович, которая несколько раз заходила к моему брату. Она и раньше уходила из квартиры матери на длительное время.





Милиция убеждала, что именно их приход связан с подачей заявления родственников Анны и указанием на мою квартиру. Я съездил к матери Анны и был шокирован. Оказалось, что она 3 января не подавала на розыск своей дочери, а только 4 января.





Вот и все пазлы сошлись – ночной обыск был незаконным. А позже следователи установили и личность второй убитой женщины, где я и мой брат никакого отношения к данному преступлению не имели.





Понятно, что никто не будет извиняться за свои грехи из прокуратуры, но, прокуратура узаконила безнаказанность правоохранительных органов, которые могут с любым гражданином поступить так.



