Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы поставок нефти в Беларусь. Произошло это после визита в Минск главы «Роснефти» Игоря Сечина и появления сообщений о закупке белорусской стороной очередных двух танкеров нефти через литовский порт.





По словам Лукашенко, Путин выразил готовность компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.





Александр Класковский. Почему Москва, до сих пор демонстрировавшая стойкость в вопросах дальнейшего субсидирования своего союзника, вдруг согласилась пойти на уступки Минску? На этот и другие вопросы в экспресс-комментарии « Салідарнасці » ответил политический обозреватель





По мнению эксперта, компромисс по нефти был ожидаем, так как у Беларуси по целому ряду причин не было возможности в столь краткие сроки найти полноценную альтернативу российской нефти.





Что касается свежей инициативы Кремля, то у него для этого может быть несколько причин. Во-первых, Москва могла решить сбавить градус напряжения под впечатлением от упорства Лукашенко, которое он проявил и в вопросах «углубленной интеграции», и в истории с альтернативными поставками нефти.





— При всей твердости Кремля, там нет на сегодня установки топить Лукашенко или посеять в Беларуси хаос. Потому что хаосом очень трудно управлять и неизвестно, что получится на выходе. Может, и похуже Украины с точки зрения Москвы, — счиает Класковский.





Свою роль могли сыграть и старые имперские фобии российского руководства, пробужденные, в том числе, и оживлением белорусско-американских отношений. Взять хоть тот же визит в Минск госсекретаря США Майка Помпео, пообещавшего закрыть потребности Беларуси в нефти.





Александр Класковский не исключает и экономического фактора в решении российских властей. Ведь недаром недавно в Минск прилетал старый друг Путина Сечин, чья «Роснефть» поставляет в Беларусь около половины российской нефти, и которой принадлежит пакет акций Мозырского НПЗ.





Зыбкий компромисс





— Лукашенко, судя по его тону, удовлетворится этим решением. Но это очень зыбкий компромисс. Я хотел бы обратить внимание на то, что речь идет о контурах договоренности лишь на этот год. Придет 31 декабря и, как говорит Лукашенко, опять на коленях стоять придется. Гарантий того, что не повторится такая же ситуация, такой же конфликт, нет, — предостерегает политический обозреватель.









Что осталось за кулисами переговоров





Эксперт обратил внимание на важный момент в сегодняшней истории:





неизвестна закулисная часть этой договоренности. — Ни слова о «дорожных картах» в этом разговоре мы не слышим. Мы не знаем, на каких условиях достигнут этот компромисс. Может быть, что-то взамен пообещал Лукашенко : или по «дорожным картам», или в плане продажи каких-то активов. Той же «Роснефти» дать еще какой-то процент активов Мозырского НПЗ. Иными словами,





Александр Класковский напомнил, что основные противоречия между "союзниками" до сих пор не сняты. По-прежнему в воздухе висит вопрос «дорожных карт», как и видение того, как далее строить отношения между странами:





— Для Лукашенко в интеграции на первом месте всегда было получение дешевых энергоресурсов от России. А для Москвы первичным было желание посильнее привязать к себе "союзника".





И этот узел пока не развязан. Будет продолжаться налоговый маневр. До последнего неясно, пойдет ли Россия на обещанное создание единого рынка топлива к 2025 году. Поэтому с большой долей вероятности можно ожидать нового конфликта между властями двух стран.