В Беларусь приедет делегация Европарламента.

Визит запланирован на 24-28 февраля, сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Европарламента.





Запланированы встречи с представителями власти и оппозиции, гражданского общества, а также с правозащитниками.





Делегация Европарламента собирается обсудить важнейшие темы в отношениях Беларуси и ЕС. Они познакомятся с реализацией двух проектов в Минской и Гродненской областях, финансируемых Евросоюзом, встретятся с представителями аналитических центров и студентами.