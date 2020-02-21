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В Беларусь приедет делегация Европарламента

В Беларусь приедет делегация Европарламента.

Визит запланирован на 24-28 февраля, сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Европарламента.

Запланированы встречи с представителями власти и оппозиции, гражданского общества, а также с правозащитниками.

Делегация Европарламента собирается обсудить важнейшие темы в отношениях Беларуси и ЕС. Они познакомятся с реализацией двух проектов в Минской и Гродненской областях, финансируемых Евросоюзом, встретятся с представителями аналитических центров и студентами.
Источник: euroradio.fm
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