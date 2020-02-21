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Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к шести годам колонии

Приговор вынесен заочно, прокурор требовал 9 лет лишения свободы.


Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6 годам колонии за "призывы к терроризму", передает ТАСС

Ранее в пятницу прокурор попросил приговорить Гриценко к девяти годам колонии за призывы к терактам в России через СМИ, передает РИА Новости.

Процесс проходит во Втором западном окружном военном суде в Москве заочно - Гриценко находится в Украине, а экстрадировать его не позволяют ни украинские законы, ни международное право.

Украинский экс-министр по запросу России находится в международном розыске, однако накануне адвокат Гриценко Дмитрий Динзе огласил ответ Интерпола, из которого следует, что международная полиция не будет участвовать в этом деле.
"Белорусский партизан"
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