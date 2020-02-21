Ранее в пятницу прокурор попросил приговорить Гриценко к девяти годам колонии за призывы к терактам в России через СМИ, передает РИА Новости





Процесс проходит во Втором западном окружном военном суде в Москве заочно - Гриценко находится в Украине, а экстрадировать его не позволяют ни украинские законы, ни международное право.





Украинский экс-министр по запросу России находится в международном розыске, однако накануне адвокат Гриценко Дмитрий Динзе огласил ответ Интерпола, из которого следует, что международная полиция не будет участвовать в этом деле.