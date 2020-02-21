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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации за налоговый маневр

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.

«Обсуждались в ходе телефонного разговора различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью... Сегодня эта тема затрагивалась, обсуждалась двумя президентами, нюансы я не могу вам передать», — заявил Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация о предложенной Путиным компенсации.

Пресс-секретарь подчеркнул, что по данному вопросу «работа будет продолжена».
Источник: rt.com
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