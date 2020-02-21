«Обсуждались в ходе телефонного разговора различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью... Сегодня эта тема затрагивалась, обсуждалась двумя президентами, нюансы я не могу вам передать», — заявил Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация о предложенной Путиным компенсации.





Пресс-секретарь подчеркнул, что по данному вопросу «работа будет продолжена».



