В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации за налоговый маневр
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
«Обсуждались в ходе телефонного разговора различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью... Сегодня эта тема затрагивалась, обсуждалась двумя президентами, нюансы я не могу вам передать», — заявил Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация о предложенной Путиным компенсации.
Пресс-секретарь подчеркнул, что по данному вопросу «работа будет продолжена».
Ранее Лукашенко рассказал о возможности компенсации Россией $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».
Источник: rt.com
13:20 21/02/2020
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