Остапа понесло: Лукашенко говорит, что Путин просил его помочь достроить космодром
У Лукашенко - очередной словесный "понос"
Во время сегодняшней встречи с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым Лукашенко прорвало.
Помимо того, что он заявил, что Путин не только согласился поставлять Беларуси нефть на прошлогодных условиях, но и готов компенсировать налоговый маневр, так еще, оказывается, российский президент просил Лукашенко "помочь достроить космодром", а также вместе с "Росатомом" строить атомные блоки по всему миру.
По словам Лукашенко, в ходе телефонного разговора с Птуиным они обсуждали, в том числе Египет. Тем более, что у лидеров трех стран сложились между собой добрые отношения.
Лукашенко рассказал, что возможно в Египте будет совместная стройка, потому что сейчас Россия там строит атомную станцию.
"В России не осталось высококлассных строителей. Росатом очень доволен нашими строителями. Мы обсуждали вопрос совместного строительства. Это, кстати, было до строительства белорусской станции, чтобы мы опыт получили. Вместе с россиянами по всему миру строили атомные блоки", - цитирует Лукашенко sputnik.by
Лукашенко отметил, что рассказал своему российскому коллеге о встрече с Дмитрием Рогозиным (главой Роскосмоса – Sputnik), строительстве космодрома "Восточный", который нужно оперативно достраивать.
"Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень просил, чтобы мы помогли специалистами. Наше преимущество, что мы не разрушили с советских времен крупные компании строительные, они назывались тресты", - напомнил он.
Лукашенко сразу добавил, что президент России тоже просил помочь достроить космодром. "Говорит, там еще вторая и третья очереди будут. Поэтому мы можем туда перебросить два-три треста, которые могут работать под ключ: жилье, промышленные объекты. Я не думаю, что там большая специфика по космодрому".
По его мнению, проблем с качеством работы не должно возникнуть. Если возникнут нюансы по стартовой площадке, то помогут российские инженеры.
"Белорусский партизан"
12:56 21/02/2020
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