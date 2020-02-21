



Во время сегодняшней встречи с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым Лукашенко прорвало.









По словам Лукашенко, в ходе телефонного разговора с Птуиным они обсуждали, в том числе Египет. Тем более, что у лидеров трех стран сложились между собой добрые отношения.





Лукашенко рассказал, что возможно в Египте будет совместная стройка, потому что сейчас Россия там строит атомную станцию.





В России не осталось высококлассных строителей. Росатом очень доволен нашими строителями. Мы обсуждали вопрос совместного строительства. Это, кстати, было до строительства белорусской станции, чтобы мы опыт получили. Вместе с россиянами по всему миру строили атомные блоки", - цитирует Лукашенко . Росатом очень доволен нашими строителями. Мы обсуждали вопрос совместного строительства. Это, кстати, было до строительства белорусской станции, чтобы мы опыт получили. Вместе с россиянами по всему миру строили атомные блоки", - цитирует Лукашенко sputnik.by





Лукашенко отметил, что рассказал своему российскому коллеге о встрече с Дмитрием Рогозиным (главой Роскосмоса – Sputnik), строительстве космодрома "Восточный", который нужно оперативно достраивать.









"Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень просил, чтобы мы помогли специалистами. Наше преимущество, что мы не разрушили с советских времен крупные компании строительные, они назывались тресты", - напомнил он.





Лукашенко сразу добавил, что президент России тоже просил помочь достроить космодром. "Говорит, там еще вторая и третья очереди будут. Поэтому мы можем туда перебросить два-три треста, которые могут работать под ключ: жилье, промышленные объекты. Я не думаю, что там большая специфика по космодрому".





По его мнению, проблем с качеством работы не должно возникнуть. Если возникнут нюансы по стартовой площадке, то помогут российские инженеры.