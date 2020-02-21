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Турция попросила у США "Патриоты"

Министерство обороны Турции заявило, что обратилось к США с просьбой разместить вблизи сирийской границы ЗРК Patriot, которые должны защитить турецких военных и сирийских союзников Турции от воздушных атак.

Ранее войска Башара Асада при поддержке России развернули наступление в провинции Идлиб.
Источник: golos-ameriki.ru
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