Турция попросила у США "Патриоты"
Министерство обороны Турции заявило, что обратилось к США с просьбой разместить вблизи сирийской границы ЗРК Patriot, которые должны защитить турецких военных и сирийских союзников Турции от воздушных атак.
Ранее войска Башара Асада при поддержке России развернули наступление в провинции Идлиб.
Источник: golos-ameriki.ru
12:16 21/02/2020
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