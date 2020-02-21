UDF.BY обратил внимание на странные события, связанные с ней за последнее время.





Грушевский сквер и тройной казус





Во вторник 18 февраля Наталья Кочанова обрадовала минчан:





«Я доложила главе государства, как развивается ситуация, и он принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен. Застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы он ни в коем случае не пострадал».





Может возникнуть логичный вопрос: какое отношение руководитель парламента имеет к решению судьбы сквера? В обязанностях председателя Совета республики – координация работы над законопроектами и участие в решении важнейших кадровых вопросов. Но никак не разруливание проблем на местах.





Поступок Кочановой объясняется тем, что она одновременно является уполномоченным представителем президента в Минске (указ о введении должностей «уполномоченных» был подписан в 2017 году).





В связи с совмещением Кочановой двух постов мы можем наблюдать сразу тройной казус.





Самая очевидная странность этой ситуации заключается в том, что глава отдельной законодательной ветви власти занимается выполнением поручений президента – причем довольно мелких.





Понятно, что и в Беларуси, и за ее пределами все давно привыкли, что в нашей стране нет независимой законодательной власти. Но такая откровенность со стороны Лукашенко и Кочановой поражает. Предшественники нового главы Совета Республики, включая Михаила Мясниковича, хотя бы пытались делать вид, что играют самостоятельную роль.









Напомним, что, согласно закону, Совет республики не подчиняется президенту. Он даже может рассмотреть обвинение против главы государства в совершении госизмены или иного тяжкого преступления, а также сместить его с должности.





На этом казусы не заканчиваются. Согласно указу №305 от 2017 года «общая координация деятельности уполномоченных представителей осуществляется главой Администрации президента». Выходит, в этой должности Кочанова находится в подчиненном статусе по отношению к Игорю Сергеенко.





Но и это еще не все. Кочанова в рамках второй своей должности, можно сказать, находится на одном уровне с помощником президента-инспектором по Минску Виталием Примой. В их обязанностях есть одинаковый пункт – анализ общественно-политической ситуации в регионе.





Собственно, Прима и должен был бы заняться решением проблемы Грушевского сквера, но по каким-то причинам Лукашенко решил напрячь главу верхней палаты парламента.





Гомельская область и загадочная роль Кочановой





И это не единственный сюрприз от Лукашенко. Грушевским сквером Кочанова занялась хотя бы в статусе уполномоченного представителя президента по Минску. Но что делала глава Совета республики в Светлогорске, во время недавнего визита Лукашенко?





Напомним, Кочанова вместе с руководителями Администрации президента и Госконтроля посетила несколько местных предприятий, а затем держала отчет перед руководителем страны о ситуации на них.





В это время помощник президента по Гомельской области Юрий Шулейко почему-то находился в стороне. Так и осталось загадкой, в какой роли выступала Кочанова в Светлогорске – в обязанности главы парламента не входят доклады президенту о работе предприятий.





…Вот такие современные белорусские реалии, которым трудно отыскать аналоги в других странах: председатель парламента как будто вовсе не глава законодательного органа власти, а помощник президента по мелким поручениям.









Номенклатуре не позавидуешь: границы обязанностей и полномочий чиновников все больше размываются, с другой стороны, ответ на вопрос - кому в первую очередь давать отчет по рангу, хоть и абсурден, но очевиден.