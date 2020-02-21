Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко





Дмитрий Песков. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства





Как сообщалось, в среду Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра северной столицы Анатолия Собчака, в команде которого оба в свое время работали. Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко.





"Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Беларусь. В 2019 году она поставила Минску 8,8 миллиона тонн нефти, что составляет почти половину от импорта топлива в нашу страну.





Компания также является одним из инвесторов в экономику Беларуси: владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21% долей в Мозырском НПЗ.





По итогам переговоров в "Роснефти" скупо сообщили, что Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Беларусью и настроен конструктивно.





В Администрации Лукашенко были еще более немногословны, отделавшись общими фразами.





Сырьевые споры





Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Основным препятствием является то, что Беларусь не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.





В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний.





На фоне сырьевых споров Лукашенко неоднократно заявлял об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".





14 января первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Позже стало известно, что Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.





7 февраля Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи, однако о новых контрактах не договорились.

Зато накануне стало известно, что Беларусь закупила 160 тысяч тонн российской нефти с перевалкой в Литве через трейдеров без уплаты премии. Первый из танкеров придет в порт Клайпеды в первых числах марта.